Более 1,5 тыс. кубанских семей воспользовались программой сельской ипотеки в 2021 году

Новости
3 декабря 2021

Для поддержки субъектов хозяйствования аграрной сферы и субсидирования льготных программ сельской ипотеки федеральный центр выделит в регионы 16,9 млрд рублей. Из этой суммы около 790 млн рублей будут направлены на реализацию программы льготного строительства либо покупки жилья в сельской местности. Об этом рассказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

«Традиционно, в селах, станицах, поселках и прочих отдаленных муниципалитетах сегодня проживает более 50% населения Краснодарского края. Поэтому поддержка со стороны правительства аграрных проектов, а также программ по субсидированию сельской ипотеки, для Кубани, как ведущего российского аграрного региона, имеет огромнейшее значение. До конца текущего года на Кубани участие в программе льготной ипотеки примет более 1,5 тысячи местных семей», – рассказал Вениамин Кондратьев.

Он напомнил, в рамках упомянутой программы, жители могут взять средства в кредит на строительство дома, покупку квартиры в новостройке либо приобретение земли по льготной ставке всего 3% годовых. Субсидии распространяются на сельскую местность, а также на небольшие краевые города, население в которых не превышает 30 тыс. человек. Партнеры этой популярной программы – Сбербанк, Россельхозбанк, Банк «Центр-Инвест» и Российский национальный коммерческий банк.

Ранее региональные СМИ сообщили, что на Кубани несколько тысяч семей бюджетников и многодетных семей смогли улучшить свои жилищные условия за счет специальной государственной субсидии. Участниками госпрограммы смогли стать все работники бюджетной сферы, например, педагоги и медики, а также многодетные семьи, которые в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий состоят на учете.

Источник фото: kubantv.ru

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