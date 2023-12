Более 150 международных гуманитарных деятелей, политиков и бизнесменов требуют освободить армянских заключённых

Лауреаты Нобелевской премии мира, бывшие главы государств, гуманитарные деятели и бизнесмены — вот лишь некоторые из 150 известных всему миру публичных фигур, подписавших открытое письмо с требованием немедленного и безусловного освобождения армянских заключённых. Среди них восемь политзаключённых — бывших членов правительства Нагорно-Карабахской республики, которые были задержаны после вторжения Азербайджана в регион и его захвата в сентябре. Более десятка других военнопленных, арестованных в ходе Карабахского конфликта, до сих пор находятся под стражей.

Это коллективное обращение отражает растущее беспокойство по поводу условий содержания заключённых и обращения с ними, в том числе и с известным армянским предпринимателем и гуманитарным деятелем Рубеном Варданяном. Хотя освобождение 32 армянских военнопленных 7 декабря стало долгожданным первым шагом, все остальные тоже должны получить свободу. Нежелание Баку освободить восьмерых политзаключённых вызывает глубокую обеспокоенность мотивами алиевского режима относительно их дальнейшего содержания под стражей.

«Нарушения прав человека, наблюдаемые в ходе Карабахского конфликта, требуют внимания и срочного реагирования, — сказал сооснователь Гуманитарной инициативы «Аврора» Нубар Афеян, который также подписал открытое письмо. — Президент Алиев предпочёл политическое возмездие справедливости. Мы верим в неотъемлемое достоинство и права каждого человека и призываем международное сообщество вместе с нами осудить эту несправедливость».

Афеян долгое время сотрудничал в области глобального и регионального экономического развития и гуманитарной деятельности с Варданяном, который стал символом борьбы за политическую свободу и человеческое достоинство в регионе. Его несправедливое заключение побудило многих людей с мировой известностью встать на его защиту и защиту других незаконно задержанных армян.

«Мы призываем президента Алиева следовать нормам международного права и гарантировать благополучное возвращение несправедливо задержанных к их семьям, — заявил вице-председатель Глобального договора ООН и бывший генеральный директор компании Unilever Пол Полман. — Каждый человек в Нагорном Карабахе имеет право на мирную и безопасную жизнь и свободу передвижения без чинимых препятствий и угрозы бесчеловечного обращения. Азербайджан претендует на то, чтобы стать принимающей страной Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), и я надеюсь, что ООН поддержит его заявку только при условии освобождения всех армянских заключённых».

Полман — один из тех, кто подписал открытое письмо наряду с экс-президентом Мексики Эрнесто Седильо, экс-президентом Ирландии Мэри Робинсон, экс-президентов Коста-Рики и лауреатом Нобелевской премии мира Оскаром Ариасом, а также Элишей Визелем, председателем совета Гуманитарного фонда Эли Визеля и Гуманитарной инициативы «Аврора», сыном покойного Эли Визеля, который был сопредседателем отборочной комиссии гуманитарной премии «Аврора». В числе других подписантов — генеральный директор Virgin Ричард Брэнсон, генеральный директор Salesforce Марк Бениофф, основательница Thrive и The Huffington Post Арианна Хаффингтон, известный музыкант, солист группы System of a Down Серж Танкян.

«Несправедливое задержание Рубена Варданяна и многих других людей, которых удерживают в Баку, нарушает их основные права человека, — заявила бывший Верховный комиссар ООН по правам человека Мэри Робинсон. — Если правительство Азербайджана хочет, чтобы его уважали в международном сообществе, ему необходимо уважать верховенство закона, особенно в свете этнических чисток в Нагорном Карабахе. Оно должно немедленно освободить этих задержанных».

Коллективное обращение международных политических деятелей служит настойчивым напоминанием о том, что они пристально следят за событиями в Азербайджане и призывают освободить задержанных. Как подчёркивается в опубликованном сегодня открытом письме, удержание армянских заключённых под стражей со всей очевидностью нарушает нормы международного права, в том числе Женевскую конвенцию (III) об обращении с военнопленными.

В последние недели члены Европейского парламента и Европейского совета добивались заключения мирного договора между Арменией и Азербайджаном и освобождения всех, кто был незаконно задержан в ходе конфликта в Нагорном Карабахе. В октябре Европейский парламент принял резолюцию, которая призывает Азербайджан освободить и объявить широкую амнистию всем жителям Нагорного Карабаха, арестованным после 19 сентября, включая бывших должностных лиц региона. Европейский парламент также призвал к введению санкций против отдельных лиц в правительстве Азербайджана, ответственных за многочисленные нарушения соглашения о прекращении огня и нарушения прав человека в Нагорном Карабахе. Парламентарии также требуют расследовать злоупотребления азербайджанских военных, которые могут представлять собой военные преступления.

Член Палаты представителей США от 28-го избирательного округа Калифорнии Адам Шифф также представил резолюцию, которая призывает Азербайджан немедленно освободить всех военнопленных и гражданских лиц, которые в настоящее время находятся под стражей из-за многолетних атак на Нагорный Карабах, также называемый Арцахом. Резолюция также призывает президента США Джо Байдена ввести санкции в соответствии с законом Магнитского об ответственности за нарушение прав человека в отношении должностных лиц правительства Азербайджана, которые несут ответственность за незаконное задержание, пытки и внесудебные казни армянских военнопленных, заложников, политзаключённых, гражданских лиц и прочих задержанных.