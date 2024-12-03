Более 180 мероприятий пройдет в рамках декабрьской акции «День без турникетов»

Жители и гости столицы побывают в научно-исследовательских центрах и лабораториях, технопарках и офисах технологических компаний.

С 5 по 7 декабря в столице пройдет заключительная в 2024 году акция «День без турникетов». Жителей и гостей города приглашают посетить более 120 площадок, 30 из которых присоединятся к проекту впервые. Об этом сообщила Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы.

«Горожане и туристы побывают в научно-исследовательских центрах и лабораториях, технопарках и офисах технологических компаний. Всего запланировано больше 180 экскурсий, мастер-классов, лекций и встреч с экспертами», — рассказала Наталья Сергунина.

В числе новых участников проекта — Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт», библиотека № 19 имени Ф.М. Достоевского, а также несколько энергетических и ИТ-предприятий.

Одну из экскурсий проведет научно-исследовательский центр, который специализируется на разработке инновационных материалов. Гости увидят, как производят и тестируют продукцию из полимеров.

В инженерных компаниях горожанам и туристам представят современное оборудование, которое используется на промышленных производствах и телекоммуникационных вышках.

В столичной консалтинговой организации пройдет лекция «Вы приняты!». На ней эксперты расскажут о тенденциях на рынке труда и дадут советы, как увеличить свои шансы при приеме на работу.

Побывать можно будет и на крупнейшей в мире площадке для натурных съемок — в кинопарке «Москино». Здесь посетителей познакомят со всеми этапами создания фильмов. Кроме того, участники смогут побывать на киностудии «Союзмультфильм», в издательстве детских книг, метрологической лаборатории, авиаконструкторском центре и на других предприятиях.

Все мероприятия бесплатные. Зарегистрироваться на них можно на сайте проекта.

Акция «День без турникетов» проходит в Москве с 2012 года. За это время состоялось свыше 6,5 тысячи экскурсий более чем на 800 площадках. Их посетили около 435 тысяч человек.