Более 180 мероприятий пройдет в рамках декабрьской акции «День без турникетов»

Москва
3 декабря 2024

Жители и гости столицы побывают в научно-исследовательских центрах и лабораториях, технопарках и офисах технологических компаний.

С 5 по 7 декабря в столице пройдет заключительная в 2024 году акция «День без турникетов». Жителей и гостей города приглашают посетить более 120 площадок, 30 из которых присоединятся к проекту впервые. Об этом сообщила Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы.

«Горожане и туристы побывают в научно-исследовательских центрах и лабораториях, технопарках и офисах технологических компаний. Всего запланировано больше 180 экскурсий, мастер-классов, лекций и встреч с экспертами», — рассказала Наталья Сергунина.

В числе новых участников проекта — Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт», библиотека № 19 имени Ф.М. Достоевского, а также несколько энергетических и ИТ-предприятий.

Одну из экскурсий проведет научно-исследовательский центр, который специализируется на разработке инновационных материалов. Гости увидят, как производят и тестируют продукцию из полимеров.

В инженерных компаниях горожанам и туристам представят современное оборудование, которое используется на промышленных производствах и телекоммуникационных вышках.

В столичной консалтинговой организации пройдет лекция «Вы приняты!». На ней эксперты расскажут о тенденциях на рынке труда и дадут советы, как увеличить свои шансы при приеме на работу.

Побывать можно будет и на крупнейшей в мире площадке для натурных съемок — в кинопарке «Москино». Здесь посетителей познакомят со всеми этапами создания фильмов. Кроме того, участники смогут побывать на киностудии «Союзмультфильм», в издательстве детских книг, метрологической лаборатории, авиаконструкторском центре и на других предприятиях.

Все мероприятия бесплатные. Зарегистрироваться на них можно на сайте проекта.

Акция «День без турникетов» проходит в Москве с 2012 года. За это время состоялось свыше 6,5 тысячи экскурсий более чем на 800 площадках. Их посетили около 435 тысяч человек.

Похожие новости

Новости

ФИДЕ: в Сочи организуют крупные шахматные турниры

Новости

АТОР: курорты Сочи и Анапы ожидает срыв сезона

Новости

ЦБ призвал списать кредиты жителям Кубани и Крыма, пострадавшим от наводнения

Регионы

Наталья Боева приняла участие в открытии новой школы в Каневской

Общество

Депутат Наталья Боева предлагает профинансировать первое рабочее место для студентов

Технологии

China Unicom Beijing и Huawei анонсировали первую в мире крупномасштабную интегрированную интеллектуальную сеть 5G-Advanced 

Общество

Старожилы фабрики «Мария» получили подарки и награды в честь юбилея компании

Спорт

Поддержка фабрики «Мария» помогла юной шахматистке из Саратова одержать тройную победу на первенстве приволжского округа

Технологии

Vantage отметил 15-летие юбилейным видео «The Ultimate Trading Machine» 