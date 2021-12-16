Более 43 000 россиян начали регулярно тренироваться с проектом «Прорыв к здоровью»

Они занимаются по физкультурно-оздоровительным программам с лета 2021 года.

В 17 регионах России тренировки проходили с начала июня на уличных площадках. Инструкторы проекта «Прорыв к здоровью» вели занятия по воркауту и общей физической подготовке 2 – 3 раза в неделю. В ряде регионов были доступны тренировки по фитнес-аэробике, йоге и растяжке.

«Мы охватили все субъекты РФ, где ковидные ограничения позволяли проводить тренировки очно. Занятия были организованы в соответствии с требованиями Роспотребнадзора и с соблюдением социальной дистанции. Для тех, кто не мог присоединиться к проекту офлайн, мы предусмотрели удаленный формат участия», – сообщил один из организаторов, руководитель АНО «Центр развития современной молодежной культуры и спорта» Артур Карабаджан.

Так жители из 43 регионов стали участниками проекта дистанционно – на официальном сайте и в соцсетях, где размещались видеоуроки и гайды для самостоятельных тренировок. Все программы гайдов были составлены из базовых упражнений, которые можно выполнять на спортплощадке, дома или прямо на рабочем месте.

«В следующем году мы планируем привлечь больше трудящегося населения, провести корпоративные тренировки для сотрудников различных организаций. Ряд отечественных компаний уже готовы внедрить у себя методики проекта», – отмечает президент Федерации воздушно-силовой атлетики России Павел Смоляков. «Кроме того, занятия с инструкторами в парках продолжатся и в весенне-летний сезон 2022-го года. Мы также планируем проводить мастер-классы и любительские соревнования по воздушно-силовой атлетике, чтобы повысить мотивацию россиян к регулярным тренировкам», – добавил он.

В октябре организаторы провели конкурс и выявили 4 самых активных региона-участника проекта. Победители определялись по нескольким критериям: количеству проведенных тренировок, количеству привлечённых людей и качеству контента, мотивирующего к регулярным занятиям. По итогам победителями стали Калининградская, Самарская, Ульяновская области и Республика Башкортостан.

«Мы решили поощрить субъекты РФ, которые смогли привлечь к занятиям максимальное количество горожан. Теперь в Калининграде, Ульяновске, Уфе и Тольятти появятся профессиональные мобильные воркаут-площадки, что поспособствует открытию новых секций по воздушно-силовой атлетике. Это позволит людям, которые начали свои тренировки летом, продолжить их и в зимний сезон, когда тренироваться на улице уже некомфортно», – рассказал Павел Смоляков.

«Прорыв к здоровью» – это физкультурно-оздоровительная программа, которая предлагает комплексный подход: проведение в регионах РФ открытых тренировок для всех желающих, публикацию контента в соцсетях о тренировках и ЗОЖ.

По словам специалистов, цель физкультурно-оздоровительной программы в том, чтобы увеличить число регулярно тренирующихся трудящихся студентов, рабочей молодежи, людей среднего возраста путем формирования у них интереса и мотивации к ведению здорового образа жизни. Эксперты ФВСАР мотивируют запуск нового направления статистикой, согласно которой регулярно массовым спортом в Российской Федерации занимается лишь 40% трудового населения, то есть 58,6 млн человек.

В 2021 году проект «Прорыв к здоровью» реализует ФВСАР совместно с АНО «Центр развития современной молодежной культуры и спорта» в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» при поддержке Министерства спорта РФ.