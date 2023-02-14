Более 50 миллионов рублей пожертвовали горожане с помощью благотворительного сервиса mos.ru

Чтобы сделать пожертвование, на странице сервиса надо выбрать один или несколько фондов и указать сумму перевода. Регистрироваться на mos.ru для этого необязательно.

Москвичи пожертвовали уже более 50 миллионов рублей через благотворительный сервис на портале mos.ru. Об этом сообщила Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы.

Вклад в добрые дела сделали свыше 44 тысяч человек. Средства направили на поддержку подопечных столичных фондов. На данный момент в проекте участвует более 70 благотворительных организаций.

«Благотворительный сервис mos.ru продолжает набирать популярность. В прошлом году сумма переводов увеличилась более чем в два раза по сравнению с предыдущим и превысила 31 миллион рублей. А всего москвичи пожертвовали уже больше 50 миллионов рублей. Это удобный способ помочь больным детям, многодетным семьям, людям с особенностями здоровья, а также бездомным животным и многим другим», — рассказала Наталья Сергунина.

Она добавила, что в прошлом году у сервиса появились новые функции. Например, пользователи теперь могут создать собственный благотворительный сбор и подключить к нему друзей и родных.Кроме того, в рамках проекта на Арбатско-Покровской линии столичного метро запустили тематический поезд «Помогать по пути», в котором можно узнать о разных программах фондов и сделать пожертвование прямо в дороге.

Через mos.ru неравнодушные москвичи помогли уже многим нуждающимся. Среди них девочка Есения, у которой детский церебральный паралич. Благодаря пожертвованиям она прошла эффективную реабилитацию. Ребенок окреп. Есении удалось разработать левую руку, улучшить координацию движений.

Пенсионерка Гулина Курбановна несколько десятилетий страдает рассеянным склерозом. С таким диагнозом женщине тяжело заниматься повседневными делами. На пожертвования волонтеры отремонтировали ее квартиру и подарили пенсионерке стиральную машину, чтобы облегчить домашние хлопоты.

Помощь получили и четвероногие подопечные фондов. Так, одна из организаций, которая содержит приюты более чем с 400 собаками, на собранные средства закупила для них около 300 килограммов сухого корма.

К проекту продолжают присоединяться новые организации. Недавно к сервису подключились фонды, которые помогают тяжелобольным детям из малообеспеченных семей, ребятам с нарушениями слуха, зрения и другими ограничениями по здоровью. Благодаря поддержке москвичей они получают лекарства, участвуют в реабилитационных и развивающих программах.

Чтобы сделать пожертвование, на странице сервиса надо выбрать один или несколько фондов и указать сумму перевода. Регистрироваться на mos.ru для этого необязательно. Направить деньги на благотворительность также можно одновременно с оплатой счетов в разделе «Мои платежи» и мобильном приложении «Моя Москва».

Благотворительный сервис появился на mos.ru в 2020 году. Его разработал столичный Департамент информационных технологий совместно с городским Комитетом общественных связей и молодежной политики при поддержке Общественной палаты Москвы.