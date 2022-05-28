Более половины дипломов Всероссийской олимпиады – у московских школьников!

Закончившаяся Всероссийская олимпиада прошла под знаком доминирования московских школьников – в активе представителей столицы свыше половины высших наград соревнований. Всего москвичи завоевали 1317 дипломов, из которых 248 – за первые места. Среди победителей и призёров представители более трети московских школ – всего 230 учебных заведений чествуют своих героев. Это повторение прошлогоднего успеха Олимпиад.

По мнению научного руководителя Центра педагогического мастерства Ивана Ященко, подобный результат – убедительное доказательство роста уровня московских школ – 10 лет назад Москва отметилась в 300 дисциплинах, а последний предпандемийный 2019 год принёс менее тысячи наград. Обращает на себя внимание тот факт, что основной «прирост» дипломов приходится на наиболее сегодня, в век высоких технологий, востребованные физику, математику и химию.

Причем Иван Ященко отмечает значительный рост интереса и мотивации к занятиям у всех участников школьных этапов Всероссийской олимпиады.