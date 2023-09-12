Более шести тысяч юных москвичей представили работы на конкурс «Про мой район»

Участники изучали историю своих семей, знакомились с районами столицы и выполняли творческие задания.

В Москве завершился второй детский творческий конкурс «Про мой район». В нем приняли участие более шести тысяч ребят в возрасте от четырех до 17 лет. Об этом рассказала Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы. Дети изучали историю своих семей, знакомились с районами столицы и выполняли творческие задания.

Заявки на участие принимались с 3 июля по 15 августа. Затем работы оценивало жюри. Торжественная церемония награждения состоялась накануне Дня города, 8 сентября, на площадке Московского урбанистического форума в «Лужниках».

«Награды получили 63 лауреата. Самым маленьким участникам помогали взрослые — мамы и папы, бабушки и дедушки, старшие братья и сестры. Это тоже важная часть конкурса — не только изучить историю семьи и Москвы, но и вместе с родными создать интересный проект о любимом городе, поработать в команде», — отметила Наталья Сергунина.

Участники конкурса могли выполнить одно из четырех заданий: написать историю о члене своей семьи, снять видеоролик о домашнем питомце, составить прогулочный маршрут по району и нарисовать любимый уголок столицы.

В номинации «Рассказ “Моя семья”» дети делились историями о папе-хирурге, бабушке — учительнице начальных классов и дедушке — строителе Московского метрополитена. В категории «Рисунок “Мой район. Мой двор”» юные художники рисовали ВДНХ, Южный речной вокзал, парки и бульвары. Кроме того, маленькие москвичи снимали видео о своих кошках, собаках и даже попугаях.

В направлении «Экскурсия “Мой район”» ребята представили велосипедную прогулку по парку вдоль реки Яузы, исторические маршруты по району Лефортово и местам, где жил Владимир Маяковский. Две участницы сняли небольшой анимационный фильм о Куркине.

В составе жюри конкурса были артисты, телеведущие, журналисты, краеведы, писатели, художники и общественные деятели. Они оценивали работы с точки зрения соответствия теме, оригинальности и впечатлений.

Участников всех направлений поделили на четыре возрастные группы: от четырех до семи лет, от восьми до 11, от 12 до 14 и от 15 до 17. В каждой было по три призовых места, а также приз зрительских симпатий и дополнительные номинации.

Победители получили памятные подарки, такие как статуэтки, грамоты, книги, настольные игры, полезные гаджеты и билеты в культурные учреждения столицы.

Конкурс проводился в рамках программы Мэра Москвы «Мой район». Впервые он прошел в 2022 году. Участники от восьми до 15 лет присылали рисунки, видеоролики и рассказы об интересных местах столицы. Жюри определило 61 победителя.

Программа Мэра Москвы «Мой район» реализуется в столице с 2018 года. Ее цель — создание комфортных условий для жизни во всех городских районах вне зависимости от их удаленности от центра. В рамках проекта обновляют существующие и открывают новые культурные площадки, улучшают транспортную доступность, повышают качество образования и медицинской помощи и создают дополнительные возможности для занятий спортом. В преобразовании районов активно участвуют местные жители.