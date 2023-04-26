Более трех тысяч человек посетили заводы «Вертолетов России» в ходе «Недели без турникетов»

Предприятия холдинга «Вертолеты России» Госкорпорации Ростех приняли участие в профориентационной акции Союза машиностроителей России «Неделя без турникетов». В апреле 2023 года с работой вертолетостроительных предприятий познакомилось более трех тысяч человек.

«Неделя без турникетов» состоялась на вертолетных заводах Приморского края и Бурятии, Республик Татарстан и Башкортостан, Ростовской и Московской областей. Основная цель акции – популяризация технических специальностей, наглядная презентация преимуществ работы в реальном секторе экономики, на крупных предприятиях, имеющих важнейшее значение не только для отрасли, но и для страны.

Более полутора тысяч школьников и студентов познакомились с работой Роствертола. Традиционно предприятие вызывает высокий интерес у участников акции «Неделя без турникетов», чтобы увидеть производство смог каждый ученик, представители завода организовали серию онлайн-экскурсий, а также профориентационные мероприятия на кафедре «Авиастроение» Донского государственного технического университета.

Арсеньевская авиационная компания «Прогресс» (лидер Приморского отделения Союзмаш России) подготовила программу для участников всех возрастов. Ученики средних классов побывали в музее авиатехники и узнали историю предприятия, старшеклассники и студенты вживую увидели особенности работы промышленных предприятий – для них провели экскурсию на производство винтокрылых машин.

На площадке Приморского индустриального колледжа предприятие совместно с Приморским отделением Союзмаш России организовало прикладные занятия по техническим специальностям, благодаря чему старшеклассники смогли попробовать себя сразу в нескольких профессиях. Итоговым мероприятием акции стала XII научно-практическая конференция «Молодежь XXI век», которая собрала более двухсот молодых инженеров, объединенных идеей развития машиностроительной отрасли и авиастроения.

Казанский вертолетный завод посетили школьники, студенты профильных колледжей и вузов. Экскурсия началась в Музее Трудовой Славы КВЗ, где они узнали о становлении и развитии завода. Ребята смогли осмотреть легендарный биплан По-2 (У-2), выпускавшийся на заводе в военные годы и ставший одним из символов Победы в Великой Отечественной войне. Более того, в рамках акции «Неделя без турникетов» ученики побывали в монтажно-сборочном цеху, где им рассказали, как происходит окончательная сборка вертолетов Ми-8, Ми-38 и Ансат.

Секреты создания лопастей узнали учащиеся Республики Башкортостан – работники Кумертаусского производственного предприятия провели экскурсии по основным производственным цехам, наглядно показали, как создается один из важнейших элементов конструкции вертолета.

На Улан-Удэнском авиационном заводе (лидер Бурятского регионального отделения Союзмаш России) побывали учащиеся инженерных классов школ республики Бурятия и воспитанники организаций дополнительного образования. Они посетили основные производственные площадки и музей истории предприятия, где узнали об авиационной технике, выпускаемой в разные годы. Отдельное внимание было уделено сегодняшней работе завода – ребятам рассказали о перспективных проектах и новейших вертолетах, которые сегодня создает улан-удэнское предприятие.

В самом сердце вертолетостроения – там, где создаются и испытываются новейшие российские вертолеты, побывали гости Национального центра вертолетостроения им М.Л. Миля и Н.И. Камова. Участники акции посетили производственные помещения, испытательные площадки и уникальный музей НЦВ. При этом историю первых отечественных винтокрылых машин учащиеся смогли изучить по чертежам и записям легендарных конструкторов Михаила Миля и Николая Камова.

«Холдинг «Вертолеты России» традиционно принимает активное участие во Всероссийской акции «Heдeля без турникетов». Посещение заводов помогает школьникам осознанно подойти к выбору своей будущей профессии, а студентам узнать о возможностях практики, трудоустройства на перспективные предприятия, – отметил директор по персоналу и организационному развитию холдинга «Вертолеты России» Александр Некрасов, – Есть много примеров, когда ребята, вдохновленные общением с инженерами и работниками предприятий, приходили к нам работать».

ААК «Прогресс» им. Н.И. Сазыкина (входит в холдинг «Вертолеты России») – вертолетостроительная компания, расположенная в городе Арсеньев Приморского края. ААК «Прогресс» – одно из ведущих машиностроительных предприятий Приморья, является членом Приморского регионального отделения ООО «Союз машиностроителей России».

Холдинг «Вертолеты России» (входит в Госкорпорацию Ростех) – один из мировых лидеров вертолетостроительной отрасли, единственный разработчик и производитель вертолетов в России. Холдинг образован в 2007 году. Головной офис расположен в Москве. В состав холдинга входят пять вертолетных заводов, национальный центр вертолетостроения, объединяющий в себе компетенции двух конструкторских бюро, а также предприятия по производству и обслуживанию комплектующих изделий, авиаремонтные заводы и сервисная компания, обеспечивающая послепродажное сопровождение в России и за ее пределами.

Госкорпорация Ростех – крупнейшая промышленная компания России. Объединяет порядка 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности – авиастроение, радиоэлектроника, медицинские технологии, инновационные материалы и др. Продукция корпорации поставляется более чем в 100 стран мира. Почти треть выручки компании обеспечивает экспорт высокотехнологичной продукции.