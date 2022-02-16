Большинство украинцев поддерживает проведение референдума о вступлении в НАТО

По результатам опроса, проводившегося по всей Украине в течение одного дня среди 1032 жителей страны, 77% — т.е. более трех четвертей — респондентов высказались за проведение референдума по вопросу о вступлении в НАТО, сохранении нейтрального статуса или сближении с Россией. При этом результаты в поддержку референдума оказались схожими независимо от региона, половой принадлежности или возрастной группы.

Перед ответом на вопросы участникам опроса было дано определение НАТО как «американо-европейский совместный военно-оборонительный союз». Вот некоторые из важных выводов:

Украинские респонденты подавляющим большинством поддержали вступление в НАТО по отношению к нейтральному статусу с перевесом почти два к одному (55%-28%). Они также указали, что будут голосовать за вступление в НАТО против партнерства с Россией, с перевесом 7:1 (55%-8%).

Почти 2 из 3 украинцев, включенных в выборку (65%), видят экономические выгоды от вступления в Европейский Союз, что более чем вчетверо превышает число предпочитающих экономическое сотрудничество с Россией (14%).

Представляется важным сопоставление результатов по регионам, поскольку в западных областях Украины традиционно преобладают националистические и антироссийские настроения по сравнению с восточными, где исторически существуют культурные и языковые связи с Россией.

По результатам опроса, большинство украинских респондентов из восточных регионов страны (с перевесом 64%-36%) выступают за проведение референдума по вопросам вступления в НАТО, сохранения нейтрального статуса или партнерства с Россией.

Даже по вопросу вступления в НАТО или партнерства с Россией обычно более пророссийские восточные регионы предпочитают вступление в НАТО с перевесом 31%-20%. В то же время жители восточных областей страны предпочитают ее нейтральный статус вступлению в НАТО с перевесом 38%-31%, который слишком мал для того, чтобы считаться статистически значимым.

В общей сложности, на вопрос о выборе между нейтральным статусом или присоединением к НАТО и партнерством с Россией 69% респондентов из обычно пророссийски настроенных восточных регионов выбрали нейтральный статус или вступление в НАТО против 20% выбравших партнерство с Россией.

С другой стороны, настрой западноукраинских респондентов в отношении референдума и вступления в НАТО оказался, как и предполагалось, подавляющим в пользу обоих. 92% жителей западных регионов выступают за проведение референдума при 8% против, а по вопросу о присоединении к НАТО, сохранении нейтрального статуса или партнерства с Россией 81% выступает за вступление в НАТО, 11% за нейтральный статус и только 3% (что статистически эквивалентно нулю) за партнерство с Россией.

Нет сомнений, что в целом украинские респонденты, включенные в эту выборку, видят больше экономических выгод от объединения с Европейским Союзом, нежели от партнерства с Россией и ее союзниками. Почти 2 из 3 украинцев, включенных в выборку (65%), видят экономические выгоды от вступления в Европейский Союз, что более чем вчетверо превышает число предпочитающих экономическое сотрудничество с Россией (14%). Даже среди респондентов из восточных регионов перевес сторонников выбора в пользу ЕС против партнерства с Россией составляет почти 2:1 (44% отдают предпочтение ЕС против 23%, выступающих за партнерство с Россией).

Не подлежит сомнению и то, что по всей стране подавляющее число людей разочаровано текущим состоянием дел в Украине: среди всех украинских респондентов 81% выразил свою неудовлетворенность, и только 12% сообщили о том, что они удовлетворены происходящим. Процент недовольных среди респондентов из восточной части Украины (82%) несколько превышает аналогичный показатель для опрошенных жителей западных областей (72%), что, по-видимому, объясняется большим значением, придаваемым российской «оккупации» и потерям с украинской стороны на неподконтрольных восточных территориях.

Ни по одному из этих вопросов не выявлено существенных различий между мужчинами и женщинами или по возрастному признаку. Представляется, что мужчины чуть более благосклонно рассматривают вступление Украины в НАТО по сравнению с женщинами, а молодые люди (в возрасте от 18 до 29 лет) чуть более довольны происходящим в Украине по сравнению с более старшими возрастными группами. Однако эти различия не являются статистически значимыми.

Комментарий по методологии проведения компанией Premise Poll опроса в Украине 9 февраля: Эти результаты основаны на интернет-опросе 1032 украинцев, проводившемся 9 февраля 2022 года через мобильное приложение Premise. За участие в опросе респондентам была выплачена компенсация. Для точного отражения гендерного, возрастного и регионального распределения населения страны в целом применялись послестратификационные веса на основе демографических данных World Pop за 2020 год.