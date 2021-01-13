Большой интерес к биржевым облигациям «Интерлизинга» проявляют инвесторы

Компания «Интерлизинг» полностью разместила 3-летние биржевые облигации серии 001Р-01 объемом 1 млрд рублей с офертой через 1 и 2 года. Ставка на первый год установлена на уровне 8% годовых.

Начало торгов стартовало 2 ноября.

Выпуск вызвал большой интерес среди институциональных и частных инвесторов: кредитных организаций, страховых и управляющих компаний, а также физических лиц. Это говорит о высоком доверии к компании и облигациям «Интерлизинг». Только в первый день было размещено 612 млн руб.

«Нам удалось полностью разместить выпуск за 2 месяца. Предложенная ставка в размере 8% годовых позволила обеспечить рыночный спрос. 5 страховых партнеров, 1 управляющая компания и более 1000 частных инвесторов приобрели облигации «Интерлизинга». Это оптимальный дебют на рынке публичного долга. Привлеченные деньги будут направлены на финансирование новых лизинговых сделок», — комментирует генеральный директор компании «Интерлизинг» Сергей Савинов.

Организатором выпуска выступил ПАО «Банк «Уралсиб».

Брокеры инвесторов: УРАЛСИБ брокер, Сбербанк, Открытие Брокер, ВТБ Брокер, Райффайзен Брокер, ИК «БКС», ИК «АТОН» и др.