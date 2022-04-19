Boosty, Friendsonly, Goodgame и все-все-все: российские аналоги известных соцсетей

Пандемия коронавируса дала социальным сетям дополнительный стимул развития. Сейчас — с блокировкой карт для зарубежных операций и просто политикой ряда социальных сетей — такой стимул получили русские социальные сети.

2022 год как никогда раньше приблизил нас к миру рунета, в котором каждый из нас должен знать, какие аналоги есть у социальной сети, в которой он проводит свое свободное время или зарабатывает деньги. Давайте посмотрим, какие же опции у нас есть.

Сразу закроем тему с двумя заблокированными ресурсами — запрещенному на территории РФ Инстаграмм и не менее запрещенному Facebook. Здесь наиболее логичная альтернатива очевидна — Вконтакте вместо FB. Инсту он, впрочем, тоже частично заменяет — за счет функции клипов. Главный плюс контакта сегодня — это то, что туда очень хотят заманить блогеров и поэтому предлагают очень хорошие условия монетизации. С прямой заменой Инсты сложнее — ни ЯRUS, ни по предварительным отзывам Росграм не замену, увы, не тянут. Но будем надеяться на лучшее.

Альтернативой TikTok в нашей стране призвано стать Yappi от Газпром-медиа. Пока, правда, надо заметить, что последние отзывы на приложение не радуют: неудобный функционал, отсутствие нормальной модерации, долгое рассмотрение жалоб. Примерно то же самое можно сказать про Rutube как замену Youtube — спасти ситуацию здесь могут только очень хорошие условия для блогеров и вложения, вложения, вложения.

А помнит ли кто-нибудь про давненько заблокированный Linkedin? У него тоже есть аналог — социальная сеть TenChat. В приложении, созданном для бизнеса, также есть бесплатные сервисы: мессенджер, проверка контрагентов и поиск лотов с торгов по банкротству.

Все приложения, о которых мы говорили выше, использовались либо для хобби, либо для заработка на рекламе — за исключением Youtube, где были блогеры, которые зарабатывали только на монетизации. В связи с этим интересны российские аналоги приложений, которые были для наших соотечественников основным источником дохода: Twitch, Patreon и Onlyfans.

Ни одно из этих приложений в России не заблокировано: проблемы связаны с невозможностью вывода средств — а в случае Onlyfans еще и с частичной блокировкой аккаунтов русских моделей и понижением их рейтингов. Итак, переходим к самому интересному — где сейчас могут зарабатывать деньги люди, которые раньше имели свои каналы на Twitch, Patreon или Onlyfans?

Вместо Twitch, на котором блогеры проводили стримы, связанные с игровой индустрией, варианта 2: российский GoodGame и китайский Trovo. Китайская сеть выглядит более уверенно и даже чуть лучше старого-доброго Twitch, Goodgame скорее тоже хвалят, но отзывы пока достаточно осторожные.

Вместо Onlyfans, который был основной социальной сетью для заработка на эротическом контенте, рекомендуется использовать Friendsonly. Из всех социальных сетей, которые как грибы выросли на популярности Onlyfans, эта выглядит самой интересной по функционалу. Также в отзывах и статьях, которые я читала, отмечали качественную поддержку авторов и значительный прирост числа моделей и подписчиков как из России, так и из рубежа на фоне закрытия Onlyfans.

Осталось разобрать только Boosty: аналог Patreon, обладающий тем же функционалом. Именно на него сегодня российские дизайнеры, художники, подкастеры и другие представители арт-индустрии переводят свои аккаунты. Сервис хвалят за неплохой удобный интерфейс, но критикуют за не очень удобный вывод средств.

Российские аналоги социальных сетей с прямой монетизацией, судя по отзывам, развиваются гораздо лучше соцсетей “для души” или с косвенным (на рекламе) заработке. Это, пожалуй, логично, учитывая, что живут они с комиссии, получаемой с авторов. Скачать все вышеуказанные приложения можно будет в Nashstore — отечественном магазине приложений. А чем будете пользоваться вы?