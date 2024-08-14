Борьба за Арктику

Россия обладает крупнейшей территорией и наиболее развитым региональным военным контингентом среди всех государств, которые присутствуют в Арктике. Об этом пишет Министерство обороны США в своей Стратегии по развитию арктической территории. И в данном случае это не комплимент.

Россия наравне с Китаем обозначена в документе среди главных вызовов безопасности в регионе. В свежей стратегии, обнародованной в июле 2024 г., США рассматривают Арктику через призму соперничества великих держав. С 2022 г. они наращивают военное, дипломатическое и экономическое присутствие в регионе. Очевидно, что США хотят расширить свой доступ к природным ресурсам, которых в Арктике избыток.

Здесь сосредоточено, по разным оценкам, 25–30 процентов неразведанных мировых запасов нефти и газа, значительное количество драгметаллов (палладий и платина). Как пишут США в своей стратегии, по их подсчётам, Россия получает более 80 процентов природного газа и почти 20 процентов нефти как раз из Арктики. США планируют увеличить инвестиции в это направление для «проецирования своей силы» и подрыва доминирования России в регионе.

Здесь стоит отметить, что Стратегия Министерства обороны США – это важный документ, который начал публиковаться относительно недавно, но уже успел стать ключевым элементом американской Стратегии национальной безопасности. Впервые Стратегия была опубликована в 2013 году. Тогда США хотели воспользоваться возможностями, которые в будущем откроют глобальное потепление и таяние льдов.

Изначально стратегия была написана миролюбиво. В ней цели США были ограничены и включали обеспечение безопасности, военное присутствие в регионе для защиты национальных интересов, научные исследования климатических изменений, а также международное сотрудничество для мирного урегулирования территориальных споров.

Современные цели стали более амбициозными и включают укрепление военной инфраструктуры, активное использование новых морских путей, разработку природных ресурсов, конкуренцию с Россией и Китаем.

Здесь важно сказать, почему такое соперничество вообще возможно. Дело в том, что отдельного документа, который всецело определял бы правовой статус Арктики, не существует. Международное морское право и принятая в 1982 г. Конвенция ООН по морскому праву регулирует правовое положение океанов и их ресурсов, включая морскую деятельность стран. Однако она не охватывает аспекты, связанные с континентальным шельфом – подводной частью континента, где прибрежные государства имеют исключительные суверенные права.

Пользуясь специфическим статусом шельфа, арктические государства постоянно выдвигают претензии друг другу. Так, например, США и Канада никак не могут определиться, кому достанется море Бофорта, в котором сосредоточены значительные неразведанные запасы нефти и природного газа. Российские же площади – в частности хребет Ломоносова – последние двадцать лет пытаются оспорить Канада и Дания. Сейчас исследователи считают, что этот участок шельфа – один из самых богатых запасами углеводородов. Общий же объём нефтегазовых ресурсов в зоне комплекса Центрально-Арктических подводных поднятий, по оценкам Минприроды России, может достигать 5 млрд тонн условного топлива.

По нашим оценкам, привычная юридическая неопределённость, нарастающие геополитические противоречия и глобальное потепление усилят конкуренцию за Арктику в ближайшие двадцать лет. Помимо непосредственно арктических государств, заинтересованность в регионе проявят и другие страны. Например, Китай, называющий себя «околоарктическим» (near-Arctic), и Великобритания – «ближайший сосед Арктики». Первым этапом освоения ими территорий, на наш взгляд, станет легитимация различных видов деятельности в Арктике.

Рост активности геополитических конкурентов России резко подскочил в 2022–2024 годах. Так, в июне 2023 г. Северное оборонное сотрудничество (NORDEFCO) – объединение пяти стран Северной Европы с участием союзников по НАТО – провело масштабные военные учения, в которых приняли участие 150 самолётов и 3 тысячи пехотинцев. А в феврале 2024 г. на Аляске 8 тысяч военных и военнослужащих партнёров США прошли обучение с целью адаптации к суровым условиям Арктики.

Конечно, сейчас учебные манёвры не идут ни в какое сравнение с реальным доминированием России в регионе, поскольку именно она обладает самым крупным ледокольным флотом в мире, который значительно превосходит другие страны. Сейчас у России 41 ледокол, включая семь атомных (они способны колоть лёд толщиной четыре-пять метров, что критически важно для исследований и круглогодичного судоходства по Северному морскому пути). Кроме того, по данным Reuters, Россия даже помогала в учениях западных стран на случай разлива нефти. Однако в условиях растущей геополитической напряжённости, нет оснований полагать, что нагнетание со стороны США и их партнёров прекратится.

Для сохранения суверенитета и устойчивого российского присутствия в Арктике России необходимо увеличивать вложения в регион. Стратегия развития Арктической зоны Российской Федерации до 2035 г. предусматривает объём инвестиций на уровне 187 млрд долларов. По этому показателю Россия значительно опережает ближайших конкурентов – Норвегию и Швецию. Инвестиции пойдут на развитие Северного морского пути, освоение нефтегазовых месторождений, добычу полезных ископаемых и строительство СПГ-заводов. Помимо этого, в структуру трат войдёт улучшение качества жизни коренного населения и социальных условий хозяйственной деятельности. Однако в будущем этих вложений может быть недостаточно.

Учитывая потенциальную экономическую выгоду и рост военного присутствия США в регионе, необходимость пересмотра российской арктической стратегии становится очевидной. Важным шагом должна стать разработка дополнительных мер по повышению качества жизни жителей Арктической зоны России. В настоящее время средняя продолжительность жизни в этом регионе снизилась с 72,4 лет в 2018 году до 70 лет в 2022 году. Уровень безработицы остаётся высоким, несмотря на незначительное снижение с 4,6 до 4,1 процента за тот же период. Чтобы остановить убыль населения, необходимо вкладываться в улучшение медицинского обслуживания, образование и создание рабочих мест для местного населения, включая коренные народы Севера. Особое внимание следует уделить улучшению социальной инфраструктуры и условий жизни в восточной части Арктической зоны РФ, что будет способствовать удержанию населения и привлечению новых специалистов в регион. Это поможет России усилить своё стратегическое влияние и конкурировать с другими государствами в Арктике.

Не менее важным является повышение уровня финансирования и поддержки научных проектов для разработки отечественных технологий и оборудования. Сейчас доля затрат на научные исследования и разработки в Арктической зоне РФ составляет лишь 0,5 процента от суммарных затрат, чего явно недостаточно для обеспечения технологической независимости и конкурентоспособности в стратегически важной зоне. Учитывая санкции и беспрецедентное давление, повышение этой доли позволит разработать и внедрить инновационные решения в производстве сжиженного природного газа, судостроении и малой авиации. А расширение стратегии производства дефицитных видов минерального сырья, в частности лития, марганца и редкоземельных металлов, будет способствовать развитию высокотехнологичных отраслей и укреплению промышленного потенциала страны.

В условиях растущей конкуренции и геополитической нестабильности, важно прилагать больше усилий для отстаивания своих позиций в Арктике. И не в перспективе, а уже сейчас, иначе в роли догоняющего рискуют оказаться не США и их союзники, а Россия.

Автор: Дмитрий Плотников, партнёр компании «Яков и партнёры».