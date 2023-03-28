Бренд Kohler презентует «Путешествие творца» на Миланской неделе дизайна

«Путешествие творца», представленное брендом Kohler на Неделе дизайна в Милане, посвящено культовому бренду, который сотрудничает с четырьмя современными художницами из четырех разных стран для создания лимитированной мировой коллекции из 12 новых продуктов Artist Editions для ванной комнаты. Компания также представит захватывающую воздушную скульптуру известного создателя и выпускника Arts/Industry Джанет Эхельман, а также управляемый пользователем опыт проектирования в Palazzo del Senato во время Fuorisalone в Милане.

В рамках празднования 150-летнего юбилея компании Kohler мировой лидер в области дизайна установил партнерские отношения с четырьмя художниками, каждый из которых получил признание за свою революционную художественную практику. Талантливым создателям был предоставлен карт-бланш, чтобы воплотить свое визуальное выражение в продуктах Kohler – умном унитазе Numi 2.0, раковине Brazn и ванне Brazn. Каждый продукт в коллекции будет предлагаться в количестве 150 экземпляров в честь юбилейного года Kohler.

(Ананда Наху Бразилия), широко известная своими яркими фресками – KOHLER Artist Editions Flora Tropical

широко известная своими яркими фресками – KOHLER Artist Editions Flora Tropical Бренд Ziling Wang (Китай), известный своим инновационным использованием краски, в частности изобретенной им краски, которая может быть удалена из холста и видима в трех измерениях: KOHLER Artist Editions The World on string («Мир на струнах»)

(Китай), известный своим инновационным использованием краски, в частности изобретенной им краски, которая может быть удалена из холста и видима в трех измерениях: KOHLER Artist Editions The World on string («Мир на струнах») Бренд Пушпа Кумари (Индия), чьи замысловатые линии изменили традиции Индии Mithila – KOHLER Artist Editions Aranya

(Индия), чьи замысловатые линии изменили традиции Индии Mithila – KOHLER Artist Editions Aranya Бренд Elle (Соединенные Штаты), начинался с граффити и теперь включает в свой глобальный портфель крупномасштабные проекты – KOHLER Artist Editions

«Компания Kohler стремится к созданию пространства для различных сфер художественного творчества и мастерства в нашей отрасли», – заявила руководитель отдела устойчивого развития и разнообразия компании Kohler Co. Лаура Колер. Эта новая коллекция Artist Editions воздает должное женщинам, обладающим исключительным талантом и разнообразным опытом».

Продукция Kohler’s Artist Editions появилась почти четыре десятилетия и привносит красоту в повседневные ритуалы, расширяя границы декоративных процессов и наборов материалов, помогая потребителям выражать личный стиль в своих помещениях. Раковины Artist Editions, ванны и туалеты, навеянные гармоничным визуальным искусством, украшены красивыми текстурами, замысловатыми орнаментами, абстрактными иллюстрациями и живописными ландшафтами. Предлагаемый ассортимент также демонстрирует инновационное использование компанией Kohler специализированных стеклянных материалов и благородных материалов.

Художник Джанет Эчелман представляет Ноли Тимер на Palazzo del Senato

Над головой висит монументальная воздушная скульптура под названием Noli Timere, созданная известным американским скульптором и художником Джанет Эчелман. Она участвовала в программе резидентуры Kohler Arts/Industry более двух десятилетий назад. Компания Echelman также сотрудничает с брендом Kohler в разработке раковины Artist Editions под названием 18.02, которая отдает дань уважения динамической природе воды (демонстрируется на выставке Колера).

Посетители установки Kohler также могут совершить свой собственный путь как «Creator» в рамках иммерсионного цифрового опыта, позволяющего им воплощать искусство в жизнь посредством перемещения пространства. По мере того, как цвета, орнаменты и формы окружают гостей в комнате создателей, они могут стать самими художниками, манипулируя творческой накладкой на умном туалете Kohler’s Numi.