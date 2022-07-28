Бренд Maison D’AngelAnn открыл флагманский бутик в самом центре Москвы в ТЦ “Гименей” на Большой Якиманке.

Локация была выбрана не случайно — владелицы бренда Maison D’AngelAnn Анна Чибисова и Анжелика Святаш старались учесть все нюансы для комфорта своих клиентов, в том числе удобную бесплатную парковку, что в центре Москвы редкость.

Пространство выполнено в стиле французской квартиры, а стены украшены предметами современного искусства из Askeri Gallery, которые также можно приобрести. В атмосфере изысканности гостей ждет высокий уровень сервиса. Каждый клиент найдет свое идеальное платье на каждый день или для важного события, одновременно получив удовольствие от располагающей атмосферы и приятной беседы в сопровождении бокала шампанского.

В бутике представлены все коллекции бренда: от круизной, в которую входят легкие платья для теплых летних вечеров и особенных случаев, до коллекции вечерних платьев Crystal с идеальной посадкой, в которых любая девушка будет сиять и чувствовать себя роскошно.

Для самых требовательных клиентов представлена услуга индивидуального пошива по меркам с выбором моделей и цветов в рамках коллекций бренда.

Адрес: Москва, ул. Большая Якиманка 22, ТЦ “Гименей”