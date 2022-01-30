Бренд usmile анонсировал сенсационный продукт – ультразвуковую зубную щетку Y1S

Азиатский производитель полного ассортимента средств для ухода за полостью рта usmile (суб-бренд в структуре корпорации Stars Pulse), движимый своей стратегической целью обеспечить улучшение состояния полости рта для всех, представил всему миру свой выдающийся продукт — ультразвуковую зубную щетку Y1S, разработанную совместно с более чем 1 миллионом пользователей. На сегодняшний день этот сенсационный продукт обеспечил более 5 200 000 улыбок, принеся в Азии выручку в размере 300 миллионов долларов США.

Для обеспечения оригинального и в то же время оптимального результата чистки зубов с использованием щетки Y1S руководство usmile сформировало межфункциональную команду, в состав которой вошли стоматологи, инженеры и другие высококлассные специалисты, что открывает новые возможности для этой отрасли, утратившей новизну.

Зубная щетка, сделанная вами и для вас

«Поначалу мы сталкивались с множеством непредвиденных проблем: среди прочего, ручка недостаточно удобно располагалась в руке, технология обеспечения водонепроницаемости нуждалась в модернизации, а также было возможно улучшение очищаемости, — рассказал главный управляющий выпуском новой продукции usmile Джейк Китер (Jake Keeter). — Таким образом, мы реализовали стратегию проектирования согласно заданным характеристикам (DTC), привлекая потребителей к производственному процессу».

«После своего дебюта в Азии мы собрали более 300 рекомендаций от 1 миллиона первых покупателей и внесли в изделие соответствующие коррективы, — сообщил также г-н Китер. — После 11 этапов доработки в течение двух лет щетке Y1S в ее нынешнем виде отдали предпочтение более 5 миллионов человек».

Зубная щетка, находящая отклик

Завоевав 13 международных наград за дизайн, включая немецкую дизайнерскую премию Red Dot Design, зубная щетка Y1S заняла свое достойное место в утратившей новизну отрасли благодаря эффектным конструктивным решениям, разработанным с целью улучшения качества ухода за полостью рта. До этого большинство электрических зубных щеток ассоциировалось с медициной, вызывая дискомфорт в результате зубного кариеса.

В свою очередь Y1S, напоминающая римскую колонну, сочетала в себе эстетику и технологичность, приятно удивляя пользователей своим изяществом и в то же время превосходным качеством чистки. Ручка, имеющая 14 бороздок золотого сечения, не только характеризуется классической эстетичностью, но и обладает эргономичностью благодаря своим механическим свойствам, обеспечивая удобный и уверенный захват. Кроме того, данная конструкция надежно защищает баланс, что позволяет устойчиво располагать щетку на столешнице в вертикальном или горизонтальном положении во время процедур ухода за полостью рта. Кроме того, самостоятельно разработанный плеснеустойчивый материал PA/ASA повышает ее устойчивость к воздействию влаги, предотвращая при этом образование плесени.

Лучшая очищаемость среди аналогов и сверхдлительное время работы от аккумулятора до 180 дней

Одним из основополагающих факторов при выборе аккумуляторных зубных щеток является возможность их очистки. Благодаря самостоятельно разработанному электродвигателю с высокочастотной магнитной левитацией, развивающему скорость до 38 000 об/мин, электрическая зубная щетка Y1S может удалять больше налета и гингивита по сравнению с ручными.

Благодаря непревзойденной уравновешенности высокоэффективных вибраций и энергосберегающего двигателя полностью заряженная щетка Y1S может работать без подзарядки до 180 дней при частоте использования 2 минуты за один раз и 2 раза в день, превосходя свои аналоги по длительности работы от аккумулятора в среднем на 14-30 дней.

Другие особенности включают: 2-минутный таймер; входной разъем Type-C, удобный для дорожного использования; щетина из щадящего нитевидного волокна DuPont; 3 режима чистки: чистый/белый/мягкий.

usmile выходит за рамки идеи о том, что электрическая зубная щетка — это всего лишь инструмент или предмет обстановки; это сочетание взаимной энергетики с личной окружающей средой при одновременном устранении самых неприятных проблем. «Появление Y1S во всем мире является нашим первым шагом в глобализации. Мы продолжим улучшать состояние полости рта для всех», — заявил Рэмбл Чань (Ramble Chan), вице-президент Stars Pulse — материнской компании бренда usmile. Покупайте Y1S в магазине usmile, а также на платформах Amazon и Shopee, чтобы улучшить состояние своих зубов и десен.