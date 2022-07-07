Бренды TUMI и STAPLE запускают эксклюзивное сотрудничество для работы над новой коллекцией

Сегодня TUMI, ведущий международный бренд товаров для путешествий и образа жизни, запускает эксклюзивное сотрудничество с культовым брендом уличной одежды STAPLE. Они объединили свои усилия на пути к лучшему дизайну, вдохновившись путешествиями по миру основателя компании STAPLE, визионера Джеффа Стэйпла (Jeff Staple). Каждый предмет одежды в коллекции украшен культовым голубем бренда STAPLE и отражает влияние международной уличной моды, на которой основано творчество Джеффа Стэйпла и компании TUMI.

Голубь является неотъемлемой частью бренда STAPLE и талисманом, представляющим Нью-Йорк. Создавая компанию STAPLE, Джефф взял голубя в качестве символа того, кто никогда не сдается и преуспевает вопреки всем трудностям. Этот дух можно ощутить не только в «городе, который никогда не спит», но и в других мегаполисах по всему миру. Компания TUMI, известная тем, что поддерживает в дороге каждого путешественника, делает свой вклад в эту концепцию, предлагая модные и очень функциональные предметы одежды, чтобы еще больше облегчить жизнь в путешествии.

Рекламная кампания, посвященная этому сотрудничеству, была полностью отснята известным уличным фотографом и талантливым художником Джейкобом Консенстейном (Jacob Consenstein). Рекламные изображения, снятые для кампании в окрестностях Нью-Йорка, не только отражают функциональность продукции, но и подчеркивают ее аутентичность, энергию и вдохновение.

Коллекция включает пять новых стилей, каждый из которых предназначен для современного городского путешественника и сочетает менталитет суеты мегаполиса с фирменными инновациями бренда TUMI. Голубь и подкладка в виде карты Нью-Йорка присутствуют во всех моделях коллекции в знак уважения к городу, в котором вырос Джефф Стэйпл. Коллекция переносит покупателей в путешествие по миру: от вместительного рюкзака с узором, вдохновленным улицами Сан-Паулу, до компактного слинга, позаимствованного из Токио. Более спортивная вещь, революционная сумка для пинг-понга, украшена принтом, напоминающим керамические плитки Барселоны, и в нее можно положить не только ракетки. Она идеально подходит по размеру, чтобы держать под рукой самое необходимое, и сочетает ДНК бренда STAPLE с превосходным дизайном бренда TUMI. Сумка-несессер отсылает к архитектуре Лос-Анджелеса и демонстрирует изобретательность благодаря съемному ремешку, который позволяет носить изделие как сумку или использовать его в качестве дорожного несессера. 4-колесная складная туристическая сумка имеет замысловатый дизайн с голубем бренда STAPLE, навеянный Нью-Йорком.

«Джефф Стэйпл — инноватор и предприниматель. Он никогда не успокаивался и всегда заставлял себя выходить за рамки нормы, чтобы вывести культуру уличной одежды на мировую арену, — сказал о своем коллеге креативный директор компании TUMI Виктор Санз (Victor Sanz). — Джефф — настоящий гражданин мира и пример путешественника, который не теряет чувства дома и не забывает, откуда он родом, в то же время принимая другие культуры для вдохновения и саморазвития. Это по-настоящему соответствует нашему видению мира. Мы всегда ищем вдохновение в окружающем мире и всегда помним о своих корнях».

«Для меня бренд TUMI всегда означал роскошь, путешествия, инновации и технологии, — прокомментировал основатель компании STAPLES & Reed Art Department Джефф Стэйпл. — В обоих наших брендах существует тесная взаимосвязь между туристической направленностью и функциональностью, а также тем, как этот опыт влияет на вашу повседневную жизнь. Я научился по-настоящему ценить хорошо продуманные аксессуары для путешествий, особенно когда вы в новом городе и постоянно в движении. С точки зрения дизайна, менталитет суеты, который олицетворяет голубь бренда STAPLE, зародился как способ рассказать о культуре Нью-Йорка, но в ходе моих путешествий я убедился, что он олицетворяет ту же самую эстетику в городах по всему миру. Благодаря сотрудничеству с компанией TUMI мы смогли полностью передать этот дух через уникальные и изысканные детали дизайна в каждой модели коллекции».

Коллекция доступна по всему миру на сайте TUMI.com, в некоторых розничных магазинах TUMI, а также на сайте StaplePigeon.com. Она поступит в продажу в Северной Америке и в Европе с 7 июля, а в Азиатско-Тихоокеанском регионе с 18 июля.