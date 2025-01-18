Будущее российского цифрового рынка: как отечественные бренды могут занять лидирующие позиции?

Всего за год в России резко сократились продажи гаджетов и смартфонов. При этом аналитики предупреждают, что в 2025 году сокращение рынка продолжится. Смогут ли отечественные бренды занять лидирующие позиции на цифровом рынке России? Об этом порассуждал эксперт и производитель беспроводных наушников Efaria Алексей Козловский. Он прокомментировал ситуацию с резким падением продаж смартфонов и гаджетов в России, подчеркнув, что основой производства должна стать социальная идея, и успеха смогут достичь те предприниматели, чей продукт будет социально полезен.

В настоящий момент россиянам приходится тратить на смартфоны и аксессуары к ним больше денег, чем прежде. Из-за ухода из страны самых популярных брендов – Apple и Samsung – потребители стали активно пользоваться продукцией китайских брендов. В 2024 году жители РФ потратили на приобретение 29,6 млн мобильных устройств (– 4 %) 715,3 млрд руб. (+5 %). Как и год назад, первую строчку рейтинга продаж с долей 23 % занимает китайская компания Xiaomi вместе со своими «дочками» Redmi и Poco.

Что нужно учесть при производстве цифровых устройств, чтобы стать лидером рынка в условиях его сокращения, рассказал Алексей Козловский. Он считает, что все предприниматели в России, кто умеет вести бизнес и развиваться, начнут выпускать альтернативные товары. Но вперед выйдут те, кто вложит в производство особый общественный смысл, уникальную идею, чтобы продукты приносили людям пользу, а не только развлекали.

Эксперт уверен: продукт, созданный на благо общества, быстро станет востребованным. Предприниматели, создавшие подобную отстройку, смогут обойти конкурентов, развиваться дальше и лидировать на рынке. Именно такой подход сделает прорывным не только производство гаджетов, но и любое другое направление, поскольку приобретает статус «жизненно необходимого», подчеркнул Алексей Козловский.

Также он отметил, что для российских предпринимателей страховочным элементом и мощным стимулом является растущий спрос на отечественные гаджеты и IT-оборудование со стороны государственного сектора и госкорпораций.