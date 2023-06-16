Bui Power Authority улучшила эксплуатационное покрытие с помощью решения Huawei eLTE

По оценкам Международного агентства по возобновляемым источникам энергии, мощность возобновляемых источников энергии в Африке может достичь 310 ГВт к 2030 г., что выведет континент на высший уровень производства экологически чистой энергии. Bui Power Authority (BPA) Гидросолнечная гибридная электростанция в Гане занимает лидирующие позиции в странах Африки к югу от Сахары, обеспечивая необходимые услуги связи и эксплуатационное управление с помощью широкополосной сети eLTE компании Huawei.

Министр энергетики Ганы д-р Мэтью Опоку Премпе подчеркнул важность систем ИКТ в обеспечении интеллектуального управления энергопотреблением, имеющего решающее значение для обеспечения эффективного производства электроэнергии, эксплуатации электростанций и распределения электроэнергии. Они позволяют интегрировать возобновляемые источники энергии в сеть для обеспечения надежного и стабильного доступа и поставок, необходимых для достижения поставленной страной цели обеспечения всеобщего доступа к электропитанию через систему к 2025 г.

Д-рПремпе сделал это заявление, когда BPA ввело в эксплуатацию частную широкополосную сеть, построенную Huawei на своей электростанции в Буе.

«Поскольку Гана стремится к достижению всеобщего доступа к электроэнергии к 2025 году, для нас важно использовать преобразующую силу ИКТ для оптимизации работы электростанций, повышения эффективности использования возобновляемых источников энергии и обеспечения стабильного и экономически эффективного электроснабжения большего числа домохозяйств по всей стране», — сказал министр.

BPA и Huawei построили широкополосную частную сеть eLTE, которая проникает сквозь массивные бетонные барьеры и инфраструктуру электростанции Буя в Гане. Это первый случай, когда Huawei развернула технологическое решение на базе eLTE в гидроэнергетической отрасли. Сеть, передающая голосовые, видео и информационные услуги, обеспечивает мгновенную связь между диспетчерской и обслуживающим персоналом, перемещающимся по территории завода. Она охватывает, без прокладки кабелей и установки, как внутренние, так и наружные рабочие зоны, включая дороги внутри плотины, генераторные и жилые помещения для сотрудников в окрестностях Буи.

В будущем планируется больше цифровых приложений

Благодаря таким функциям, как «push-to-talk» и групповые звонки для голосовой и видеосвязи, частная сеть упрощает и повышает эффективность рутинного обслуживания и устранения аварийных ситуаций на электростанции.

«Теперь сотрудники могут общаться по видеосвязи, чтобы устранять проблемы с техническим обслуживанием в рекордно короткие сроки», — сказал один из инженеров Huawei. «Строительство современных сетей также обеспечивает потенциал для роста, что позволит в будущем осуществить интеллектуальную цифровую трансформацию объекта».

Гидро-солнечная гибридная система

Чистая энергия становится все более важной в национальном энергетическом балансе Ганы, поскольку Национальный энергетический план Ганы направлен на достижение 10% проникновения возобновляемых источников энергии к 2030 году. Роль Bui Generating Station как важного поставщика гидроэлектроэнергии в стране была еще более усилена и дополнена установкой новых мощностей по производству солнечной энергии.

В октябре 2019 года началось строительство первого этапа проекта мощностью 250 МВт с возведением солнечной фотоэлектрической установки. Кроме того, Bui Power Authority (BPA) ввела в эксплуатацию плавучую солнечную электростанцию мощностью 5 МВт, которая является первой в регионе южнее Сахары и поставляет электроэнергию через распределительный пункт Буи в Национальную объединенную систему передачи (NITS).

Расширение возможностей для развития в северной Гане

Буйская электростанция производит 404 МВт гидроэнергии. Дополнительная мощность в 50 МВт генерируется за счет солнечных установок на объекте, а общая мощность возобновляемых источников энергии составляет около 6-7 % от общего объема вырабатываемой в стране электроэнергии. Ожидается, что это позволит сократить выбросы парниковых газов более чем на 47 000 тонн в год.

Страна стремится использовать преимущества водохранилища, созданного генераторной станцией Буй, для развития рыболовства в водохранилище и орошения более 30 000 гектаров земли для выращивания сельскохозяйственных культур, включая кукурузу, кешью и сахарный тростник.

BPA сотрудничает со стратегическими частными инвесторами в целях управления местным предприятием по переработке кешью и сахарной мельницей в непосредственной близости от Буя. Это вмешательство направлено на развитие сельского хозяйства в Гане, повышение занятости и, таким образом, улучшения качества жизни местного населения.