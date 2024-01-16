Bybit CEO выступил с программной речью по BTC ETF

Мир
16 января 2024

Bybit, третья крупнейшая криптобиржа в мире по объему торгов, объявла о докладе The CryptoArk Keynote Ben Zhou, co-founder и CEO.Программная речь, совпадающая с видением Bybit в отношении #TheCryptoArk, продемонстрировала взгляд на будущее индустрии цифровых активов. В докладе приняли участие руководители высшего звена Bybit, каждый из которых поделится своим взглядом по разным вопросам, начиная с трейдинга с использованием ИИ до опционов на криптовалюту.

В программной речи были затронуты вопросы экспоненциального роста Bybit, ознаменованного достижением свыше 20 миллионов пользователей за пять лет, запуском 93 новых продуктов и поддержкой 96 блокчейнов с помощью депозитов и вывода средств. Помимо этого, на мероприятии были раскрыты секреты восьмикратного роста объемов торгов спотовыми контрактами на Bybit и роста до третьей позиции по криптодеривативам.

Ben рассказал о своей приверженности высоким стандартам соблюдения нормативов, включая работу в Южной Африке и Нидерландах. Участникам также была предоставлена информация по усовершенствованиям платформы Bybit.

«Данное программное заявление позволило присоединиться к биению пульса криптомира», –сказал Ben. «Это возможность понять тенденции, вызовы и возможности, которые будут формировать будущую стратегию Bybit, а именно, вывод нового децентрализованного кошелька на более широкий рынок, привлечение к этому различных организаций и дальнейшее внедрение нашей карты Bybit».

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