Bybit объявила о новом европейском трейдинговом конкурсе

Технологии
17 апреля 2024

Bybit, одна из трех ведущих мировых криптобирж по объему торгов, объявила о новом трейдинговом конкурсе, предлагающем европейским трейдерам возможность продемонстрировать свое мастерство и разделить призовой фонд в размере до 100 000 USDT.

В этом году Европейский трейдинговый конкурс поощряет сотрудничество и национальную гордость. Объединяя усилия с коллегами-трейдерами из вашей страны, можно соревноваться, чтобы поднять свою команду на вершину таблицы лидеров.

Период проведения конкурса с 17 апреля по 2 мая 2024 г. Для участия необходимо присоединяйться к команде. Для этого надо зарегистрироваться и выберите команду своей страны, затем надо убедиться, что на вашем счету достаточно средств. Далее прокладывайте свой трейдинговый путь к победе: достигните минимального объема торговли.

Отмечается, что это мероприятие открыто только для пользователей из европейских стран, за исключением Андорры, Беларуси, Бельгии, Франции, Германии, Молдовы, Португалии, России, Сан-Марино, Испании, Нидерландов, Турции, Великобритании, Украины и Ватикана.

Bybit входит в тройку крупнейших криптобирж мира по объему торгов и насчитывает 25 миллионов пользователей. Основанная в 2018 году, она предлагает профессиональную платформу, где криптоинвесторы и трейдеры могут найти сверхбыстрый механизм сопоставления, круглосуточное обслуживание клиентов и многоязычную поддержку сообщества.  

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