Bybit объявила о сотрудничестве с компанией The Open Network (TON)

Технологии
10 ноября 2023

Bybit, третья по посещаемости криптобиржа в мире, сообщила о сотрудничестве с компанией The Open Network (TON). Она предлагает своему сообществу возможность зарабатывать и копить монеты TON со значительной выгодой. Это совместное мероприятие продлится с 8 ноября 2023 года по 7 декабря 2023 года. В инклюзивной инициативе могут, принять участие новые и существующие пользователи Bybit.

Bybit Logo

Новые пользователи, которые присоединятся к Bybit в период события, могут заработать до 5,5 TON. Чтобы принять участие, необходимо активировать кошелек Telegram Wallet, зарегистрироваться на Bybit, внести от $100 на аккаунт Bybit в течение семи дней со дня регистрации и предоставить адрес своего кошелька. На аккаунт участника в Bybit будет переведено 5 TON и еще 0,5 TON будет отправлено в его кошелек Telegram. Это предложение доступно первым 25 000 квалифицированным участникам в порядке очереди.

Компания Bybit также не забыла о своем преданном сообществе. Существующие пользователи также могут принять участие в акции, активировав кошелек TON в Telegram и отправив его реквизиты, при этом 0,5 TON будет переведено на их кошелек Telegram. Это предложение также доступно первым 25 000 квалифицированным участникам в порядке очереди.

Помимо подарочных TON, биржа Bybit предлагает уникальную возможность накопления с привлекательной годовой процентной ставкой 20% по депозитам в TON. Этот 7-дневный продукт с фиксированной ставкой доступен для новых пользователей Bybit, которые внесут свой первый депозит после 6 ноября 2023 г. Участники могут добавить в стейкинг от 50 TON до 4500 TON.

«Мы с огромным интересом ждем этого события с TON, которое привлечет сообщество Telegram в сеть CryptoArk, — комментирует Бен Чжоу, соучредитель и CEO компании Bybit. — Это сотрудничество подчеркивает нашу готовность предоставлять инновационные и прибыльные условия для новых и существующих пользователей».

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