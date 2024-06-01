Bybit отменила комиссии по операциям в евро, стимулируя рост объема торгов

Bybit, одна из трех крупнейших в мире криптобирж по объему торгов, объявила о росте объема торгов в евро после запуска кампании по отмене комиссии за операции в евро (EUR Zero Fees Fiesta) в начале апреля.

«Отменяя торговые комиссии по операциям в евро, мы делаем участие европейских пользователей в криптовалютном рынке более простым и доступным, — говорит Joan Han, Sales & Marketing Director (Bybit). — Мы рассматриваем Европу как один из ключевых растущих рынков и стремимся оптимизировать пользование нашей платформой для европейских трейдеров».

С момента запуска кампании Bybit отмечает среднесуточный рост объема торгов в спотовых валютных парах, включающих евро, на 13% (в сравнении с данными за апрель). Этот резкий рост укрепляет позиции Bybit как крупного игрока на европейском криптовалютном рынке. В настоящее время Bybit занимает второе место в Нидерландах, что свидетельствует о расширении ее присутствия в регионе.

Стремление Bybit создать динамичную и доступную криптовалютную экосистему для европейских пользователей не ограничивается отменой комиссий. Кампания EUR Zero Fees Fiesta устраняет скрытые издержки, упрощая участие пользователей в работе на рынке без неожиданных расходов. В сочетании с возможностью покупки в один клик через Google Pay в 35 видах валюты это позволяет европейским пользователям покупать и продавать криптовалюту.

Bybit входит в тройку крупнейших криптобирж мира по объему торгов и насчитывает более 30 миллионов пользователей. Основанная в 2018 году, компания Bybit предлагает профессиональную платформу, где криптоинвесторы и трейдеры могут найти сверхбыстрый механизм сопоставления, круглосуточное обслуживание клиентов и многоязычную поддержку сообщества. Компания Bybit является партнером действующего чемпиона Формулы-1 среди конструкторов и пилотов: команды Oracle Red Bull Racing.