Bybit поможет в восстановлении крипторынка пакетом стимулирующих мер

Bybit, третья по посещаемости криптовалютная биржа в мире, объявила о запуске фонда в размере $100 млн для поддержки институциональных маркет-мейкеров в сложный для криптоиндустрии период. Фонд сможет оказывать помощь институциональным клиентам Bybit с максимальной суммой выплат до $10 млн на клиента.

Bybit использует фонд для поддержки всех институциональных клиентов, которые в ней будут нуждаться. Помощь доступна для существующих пользователей, а также для новых институциональных клиентов, которые присоединятся к криптобирже. В дополнение к фонду Bybit также предоставит специальных менеджеров по работе с клиентами для помощи в подаче заявки после прохождения верификации KYB (Know Your Business).

Bybit приняла решение помочь маркет-мейкерам и институциональным клиентам, учитывая их важную роль в криптоиндустрии. Биржа надеется, что пакет стимулирующих мер послужит катализатором позитивных сдвигов и поможет ускорить восстановление отрасли в целом, а также станет важным шагом к большей стабильности криптосферы в будущем.

«Мы все вместе, и каждый в отдельности должны сделать всё возможное, чтобы поддержать индустрию, и это один из способов помощи с нашей стороны, — сказал Бен Чжоу, CEO Bybit. — Мы оптимистично настроены в отношении того, что криптоиндустрия будет и впредь предоставлять людям во всем мире равный доступ к финансовым услугам и децентрализованным структурам — и мы будем продолжать делать всё возможное, чтобы восстановить крипторынок и питать прогресс в финансовых услугах».

Институциональные и высокочастотные трейдеры, заинтересованные в доступе к фонду, могут обратиться к своему персональному менеджеру. Новые клиенты могут связаться с Bybit по электронной почте institutional_services@bybit.com.

О Bybit

Криптовалютная биржа Bybit основана в 2018 году и развивает экосистему инструментов для работы с криптоактивами. Более 10 миллионов пользователей по всему миру уже оценили сверхбыстрые механизмы сведения ордеров, круглосуточную мультиязычную поддержку и профессиональное комьюнити трейдеров.

Bybit является главным партнером гоночной команды Oracle Red Bull Racing, киберспортивных команд NAVI, Astralis, Alliance, Virtus.pro, Made in Brazil (MIBR) и Oracle Red Bull Racing Esports, а также футбольных команд «Боруссия Дортмунд» и «Ависпа Фукуока».

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, посетите сайт платформы: https://www.bybit.com/

Предлагаемые цифровые финансовые активы являются высокорискованными, их приобретение может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок с предлагаемыми цифровыми финансовыми активами следует ознакомиться с рисками, с которыми связано их приобретение.