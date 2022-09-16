Bybit пополнил линейку торговых продуктов с обновлённой версией grid-ботов

Bybit, одна из самых быстрорастущих криптовалютных бирж в мире, запускает сразу два новых grid-бота.

Опробовать новые функции сеточной торговли на Bybit можно будет уже 16 сентября. Пользователей ждёт новый уровень трейдинга с обновлённым спотовым ботом и продвинутым DCA-ботом (бот усреднения долларовой стоимости).

Новый спотовый grid-бот Bybit эффективен даже на «боковом» рынке, где он извлекает прибыль из любых изменений цены. А ещё он позволяет забыть о рыночном прогнозе, ведь для получения дохода необходимо, чтобы цена продажи просто превышала цену покупки.

Обновлённый спотовый grid-бот снабжен искусственным интеллектом, который автоматически добивается предельной эффективности капиталовложений. Также бот дополняется библиотекой бесплатных стратегий арбитража с высоким APY и индивидуальных настраиваемых стратегий. С их помощью пользователи могут разрабатывать собственные тактики торговли и извлекать выгоду из рыночных трендов.

Более того, Bybit добавила «рейтинг арбитражных сделок» в лидерборд платформы торговых ботов. Этот рейтинг поможет определить и скопировать наиболее эффективные торговые стратегии.

Передовой DCA-бот позволяет автоматически покупать криптоактивы на заданную сумму с настраиваемой периодичностью. Стратегия DCA (усреднение долларовой стоимости) — это широко известная и проверенная временем тактика заработка на волатильном рынке с оптимальным соотношением риска и прибыли.

Минимальные суммы инвестирования составляют $1 для DCA-бота и $3 для grid-бота.

Если пользовательский бот показывает хорошие результаты прибыли, то его владелец может поделиться авторской стратегией с другими трейдерами одним нажатием кнопки. Более того, за активацию любого из новых ботов пользователи получают 100% скидку на комиссии в течение ограниченного времени. Промоакция проводится в рамках кампании Bybit «Великолепная десятка», приуроченной к достижению 10 миллионов пользователей платформы.

Также Bybit расширяет свою VIP-программу: теперь скидки на комиссию будут распространяться не только на самих VIP-пользователей, но и на их новых ботов. А трейдеры, планирующие получить VIP-статус, смогут значительно ускорить этот процесс с помощью высокой скорости работы торговых ботов.

За последние годы Bybit зарекомендовала себя как надёжная, стабильная и удобная криптобиржа, предлагающая высокую ликвидность и минимальный спред. Bybit резко выделяется на фоне других крупных бирж уникальным торговым движком с обработкой до 100 тысяч транзакций в секунду и стабильной работой платформы 99,99% времени.

«Разработанный нами торговый бот был выпущен всего несколько месяцев назад, однако уже пользуется невероятной популярностью, — делится соучредитель и CEO Bybit Бен Чжоу. — Пользователям особенно понравилась встроенная в боты функция копитрейдинга, позволяющая копировать стратегии доходных ботов других трейдеров. Торговые grid-боты зарекомендовали себя как прибыльный инструмент трейдинга на крипторынке, нестабильность которого по-настоящему раскрывает потенциал grid-торговли. Мы находимся в постоянном поиске новых продуктов и услуг, которые могут помочь пользователям Bybit в достижении поставленных финансовых целей независимо от рыночных условий».

Если вы хотите узнать больше о ботах для криптоторговли и мире криптотрейдинга в целом, то всю необходимую информацию можно найти на платформе Bybit Learn и в официальном Discord-канале Bybit, посвящённом торговым ботам.

Предлагаемые цифровые финансовые активы являются высокорискованными, их приобретение может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок с предлагаемыми цифровыми финансовыми активами следует ознакомиться с рисками, с которыми связано их приобретение.