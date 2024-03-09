Bybit представил план Flexible Savings с интеграцией функций кредитования

Bybit, одна из трех крупнейших по объему сделок криптобирж мира, объявила об интеграции своего продукта Lending (кредитование) в план Flexible Savings (сберегательный счет с гибким сроком).

Процесс консолидации начался 31 января 2024 года, и все существующие активы в рамках продукта Lending были автоматически переведены в план Flexible Savings для плавного перехода. Эта интеграция еще больше укрепляет приверженность Bybit предоставлению пользователям разнообразного набора продуктов, соответствующего их индивидуальным потребностям и допускаемому уровню рисков.

«Мы рады представить улучшенный план Flexible Savings (сберегательный счет с гибким сроком), предлагая пользователям мощное и адаптируемое решение, позволяющее ориентироваться на непрерывно меняющемся ландшафте криптовалют, — говорит Ben Zhou, Co-founder и CEO биржи Bybit. — Эта интеграция позволяет людям адаптировать свои инвестиционные стратегии и извлекать выгоду из рыночных возможностей, укрепляя приверженность Bybit предоставлению всеобъемлющего набора криптовалютных решений».

Это обновление дает несколько существенных преимуществ пользователям продукта Earn от Bybit.

Динамический APR: теперь в рамках планов Flexible Savings будет применяться динамическая годовая процентная ставка (APR), рассчитываемая каждый час для адаптации под состояние рынков в режиме реального времени, гарантируя следование прибыли за колебаниями рынка.

Почасовое начисление дохода: почасовое начисление дохода позволяет быстрее получать свое вознаграждение. Вместо того чтобы ждать ежедневных обновлений, пользователи будут видеть, как их проценты накапливаются в течение дня, обеспечивая им максимальную прибыль.

Двойной заработок на USDT: для пользователей, располагающих BTC, ETH, USDT, USDC, DAI и MNT, Bybit вводит ставку Platform Rewards APR (годовая процентная ставка вознаграждения платформы), объединяя ее со ставкой Real-Time APR (годовая процентная ставка вознаграждения платформы), чтобы удвоить потенциал заработка на этих планах.

Повышенное удобство: для оформления подписки на планы Flexible Savings не требуются какие-то дополнительные усилия, это можно сделать прямо из счета Funding Account (счет для финансирования), Spot Account (спотовый счет) или Unified Trading Account (унифицированный торговый счет), не переключаясь между платформами.