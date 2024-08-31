Bybit разыграет билеты на фестиваль Beach, Please! 2025

Мир
31 августа 2024

Bybit, вторая по величине криптовалютная биржа в мире по объему торгов, объявила розыгрыше билетов для ранних покупателей на самое ожидаемое музыкальное событие Румынии, фестиваль Beach, Please! 2025. Расположенный на побережья Костинешти, этот фестиваль обещает стать изюминкой лета с 9 по 13 июля 2025 года.

После успеха прошлого фестиваля, где Travis Scott покорил рекордную аудиторию в более 120 000 поклонников, мероприятие готово стать еще более масштабным, с сюрпризами, которые поднимут фестиваль на новые высоты. Для того, что принять участие в конкурсе нужно зарегистрироваться на мероприятие, подтвердить свою личность, сделать первый депозит и отправить свои данные организаторам.

Bybit — вторая в мире криптовалютная биржа по объему торгов, обслуживающая более 40 миллионов пользователей. Основанная в 2018 году, Bybit предоставляет криптоинвесторам и трейдерам профессиональную платформу со сверхбыстрым механизмом сопоставления и многоязычной поддержкой сообщества. Компания Bybit является партнером действующего чемпиона Формулы-1 среди конструкторов и пилотов: команды Oracle Red Bull Racing.

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