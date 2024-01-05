Bybit выпустила инструменты для трейдинга с решениями на базе ИИ

Bybit объявила о выпуске мощного пакета бесплатных инструментов для трейдинга на базе ИИ, представляя передовые решения, разработанные с целью полностью изменить торговлю криптовалютой.

Сделав шаг в сторону демократизации стратегической торговли для инвесторов разных уровней подготовки, Bybit собрала свой набор продуктов на базе ИИ под новой категорией Trading Tools (Инструменты трейдинга). Данный набор инструментов призван обеспечить легкую адаптацию, что сделает новую технологию легкодоступной. Платформа ИИ основана на тщательном анализе статистических данных.

Свидетельством мощной торговли с использованием ИИ является отчет Bybit о совокупном инвестировании пользователями криптобиржи, использующими новейшие инструменты торговли на базе ИИ, в объеме $107 794 527. Передовые инструменты подчеркивают мощную эффективность ИИ в улучшении стратегий торговли.

До прихода ИИ торговля с использованием торговых ботов была прерогативой продвинутых пользователей и требовала глубокого понимания сложных торговых стратегий. Bybit полностью трансформировала данную ситуацию, внедрив TradeGPT, использующий успешные стратегии Мастеров трейдинга, которыми пользуются их подписчики, эффективно используя рыночные условия для круглосуточной торговли. Trading Tools от Bybit также включает ИИ Aurora, новый продукт, в котором интегрированы торговые данные Bybit и который предлагает разнообразные высокодоходные, стабильные и высокочастотные арбитражные стратегии.

«Мы всегда находимся в авангарде технологической интеграции на криптопространстве», – сказал Бен Чжоу (Ben Zhou), сооснователь и главный исполнительный директор биржи. «Trading Tools представляют собой нашу приверженность данной миссии, которая дает трейдерам всю мощь ИИ для непрерывного использования возможностей рынка без необходимости глубоких знаний торговой стратегии».

Bybit также предложит функцию интеллектуальной классификации новостей, предоставляя информацию из социальных сетей и мнения экспертов в режиме реального времени. Благодаря этому трейдеры всегда имеют актуальную информацию и находятся на шаг впереди.