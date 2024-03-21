Bybit Web3 воспламеняет сезон Bitcoin Layer2 с помощью 100 000 MERL AIRDROP

Bybit, одна из трех крупнейших криптобирж в мире по объему торгов, сообщила, что Bybit Web3 возглавит сезон Bitcoin Layer2 со своей Airdrop Arcade и разыгрывает 100 000 MERL в сотрудничестве с Merlin Chain.

«Мы очень рады сотрудничать с Merlin Chain, одним из ключевых игроков в стремительно растущем пространстве Layer2», — сказал Ben Zhou, co-founder и CEO of Bybit. «Этот эйрдроп – фантастическая возможность для наших пользователей изучить потенциал Bitcoin Layer2 и стать частью процветающей экосистемы!»

Это захватывающее событие свидетельствует о приверженности Bybit Web3 развитию экосистемы Bitcoin Layer2. Bybit — первая централизованная биржа, сотрудничающая с Merlin Chain в кампании по бесплатной раздаче токенов, что подчеркивает приверженность Bybit предоставлению пользователям инновационных возможностей в криптопространстве.

Мероприятие предоставляет пользователям уникальную возможность изучить потенциал Bitcoin Layer2 с Merlin Chain. Представленная Bitmap Tech, одной из ведущих команд разработчиков с проверенным опытом работы и общей рыночной капитализацией, превышающей 6 миллиардов долларов, Merlin Chain является заметным игроком в пространстве Ordinals. Их коллекция BRC-420 «Blue Box», запущенная по протоколу Bitcoin Ordinals, взлетела в цене, став одним из самых популярных активов Ordinals и доказательством инновационных решений, используемых Merlin Chain.

Решение Layer2 от Merlin Chain объединяет технологию zk-Rollup, децентрализованные оракулы и модули защиты от мошенничества Bitcoin. Этот инновационный подход расширяет возможности собственных активов, протоколов и продуктов Bitcoin на Layer1, снова стремясь «Make Bitcoin Fun Again».