Bybit запустила динамическое дельта-хеджирование

Bybit, одна из трех крупнейших криптобирж в мире по объему торгов, объявила о запуске динамического дельта-хеджирования. Этот инструмент управления рисками расширяет возможности институциональных клиентов и профессиональных трейдеров, позволяя им точно ориентироваться в волатильности рынка.

Динамическое дельта-хеджирование заключается в автоматических корректировках, которые выполняют рекалибровку дельты портфелей трейдеров каждые шесть секунд. Это гарантирует, что инвестиции постоянно соответствуют толерантности трейдеров к риску и движениям рынка, защищая от внезапных движений рынка.

«Динамическое дельта-хеджирование Bybit – это спасение для наших институциональных клиентов», — сказал Ben Zhou, co-founder и CEO Bybit. «DDH позволяет им опережать рыночные тенденции, минимизировать риски и повышать прибыльность с легкостью, невиданной ранее в криптопространстве».

DDH функционирует путем автоматического исполнения ордеров на покупку или продажу для бессрочных контрактов по рыночной цене от имени трейдера. Эта безупречная интеграция технологии и торговой стратегии гарантирует, что дельта опционных контрактов остается точно в пределах желаемого диапазона, реагируя на рыночные тенденции в режиме реального времени.

Преимущества динамического дельта-хеджирования: автоматическая корректировка: DDH корректирует дельту вашего портфеля каждые шесть секунд; снижение риска: DDH значительно снижает влияние рыночной волатильности; повышенный потенциал прибыли: благодаря способности быстро извлекать выгоду из рыночных тенденций, DDH открывает двери для повышения прибыльности трейдеров.