Bybit запустила кампанию EUR Zero Fees Fiesta

Bybit, одна из трех крупнейших криптовалютных бирж в мире по объему торгов, объявила о своей новой кампании под названием EUR Zero Fees Fiesta.

Учитывая растущую популярность евро (EUR) на криптовалютном рынке, Bybit предоставляет глобальным пользователям идеальную платформу для изучения его потенциала. Кампания, пройдет до 11 мая 2024 года и включает в себя несколько событий.

Событие 1. Торговля с нулевой комиссией за операции с девятью наиболее часто торгуемыми спотовыми валютными парами, включающими евро: USDT/EUR, USDC/EUR, ADA/EUR, SOL/EUR, BTC/EUR, ETH/EUR, DOGE/EUR, XRP/EUR и LTC/EUR.

Событие 2: Нулевая комиссия за депозит для новых пользователей.

Событие 3: Продукты с высокой APY. Bybit предлагает множество продуктов с высокодоходной APY, обеспечивающих пассивный рост криптовалюты.