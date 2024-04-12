Bybit запустила кампанию EUR Zero Fees Fiesta

Технологии
12 апреля 2024

Bybit, одна из трех крупнейших криптовалютных бирж в мире по объему торгов, объявила о своей новой кампании под названием EUR Zero Fees Fiesta.

Учитывая растущую популярность евро (EUR) на криптовалютном рынке, Bybit предоставляет глобальным пользователям идеальную платформу для изучения его потенциала. Кампания, пройдет до 11 мая 2024 года и включает в себя несколько событий.

Событие 1. Торговля с нулевой комиссией за операции с девятью наиболее часто торгуемыми спотовыми валютными парами, включающими евро: USDT/EUR, USDC/EUR, ADA/EUR, SOL/EUR, BTC/EUR, ETH/EUR, DOGE/EUR, XRP/EUR и LTC/EUR.

Событие 2: Нулевая комиссия за депозит для новых пользователей.  

Событие 3: Продукты с высокой APY. Bybit предлагает множество продуктов с высокодоходной APY, обеспечивающих пассивный рост криптовалюты.

Похожие новости

Новости

ФИДЕ: в Сочи организуют крупные шахматные турниры

Новости

АТОР: курорты Сочи и Анапы ожидает срыв сезона

Новости

ЦБ призвал списать кредиты жителям Кубани и Крыма, пострадавшим от наводнения

Регионы

Наталья Боева приняла участие в открытии новой школы в Каневской

Общество

Депутат Наталья Боева предлагает профинансировать первое рабочее место для студентов

Экономика

Tsingke продемонстрировала передовые решения в области биопрепаратов на выставке Biologics 2024

Регионы

По инициативе ООО «Транснефть – Балтика» школьники из регионов побывали в РГУ нефти и газа им. Губкина

Общество

Tuya Smart поделился передовыми идеями для продвижения дискуссий по кибер-нормам в Европе

Технологии

В «Р7-Офис» есть возможность совместного редактирования текстов, таблиц и презентаций