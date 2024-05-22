Бывший топ-менеджер CommEX возглавил подразделение маркетинга Bitget в СНГ

Bitget, лидирующая мировая криптовалютная биржа и Web 3 компания, объявила о назначении Антона Торопцева главой подразделения маркетинга в СНГ. Он займется развитием бизнеса в регионе и выстраиванием отношений с ведущими лидерами мнений, регуляторами и партнерами.

До прихода в Bitget Антон Торопцев отвечал за Growth-маркетинг Binance в России и СНГ, а позже стал Региональным директором криптовалютной биржи CommEX, которая объявила о закрытии в марте 2024 года. В обязанности экс-руководителя входили развитие бизнеса в регионе, выстраивание отношений с регуляторами, партнерами и топовыми лидерами мнений, разработка и реализация стратегий развития биржи, управление командой и другие.

«Я рад присоединиться к самой быстро растущей криптовалютной бирже Bitget в качестве руководителя по развитию и маркетингу в регионе. Не первый год наблюдаю за развитием этой компании и могу сказать, что команде удалось совершить настоящий прорыв на рынке и всего за два года подняться сразу на несколько строчек вверх и войти в топ 5 лучших криптовалютных бирж в СНГ. Уверен, что мой опыт, знания и стремления помогут сделать бизнес еще более масштабным и успешным», — сказал Антон Торопцев.

После своего назначения на должность, Антон Торопцев провел полный аудит маркетинговой активности компании в регионе. Своей главной целью новый руководитель подразделения Bitget в СНГ видит вхождение криптобиржи в топ 3 криптовалютных компаний. Для этого он готов приложить максимум усилий и знаний.

«Я высоко оцениваю потенциал Bitget и уверен, что в ближайшем времени биржа может войти в топ 3 криптокомпаний по объемам торгов. Для достижения этой цели у нас есть все: лояльная аудитория, сильная команда и бычий тренд на рынке. Кроме того, перестановка сил и игроков на рынке способствует достижению поставленной цели», — прокомментировал Антон Торопцев.

Отметим, что Bitget входит в топ 5 криптовалютных бирж в СНГ по торгам на фьючерсах, а также является ведущей криптовалютной биржей по копитрейдингу в регионе.