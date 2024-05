Carl ‘s Jr. открывается в Британии и Ирландской Республике по лицензионному соглашению

Компания CKE Restaurants Holdings, Inc. («CKE») объявила о заключении нового соглашения с Boparan Restaurant Group («BRG») о развитии сети ресторанов Carl ‘s Jr. в Соединенном Королевстве и Ирландской Республике. В меню Carl ‘s Jr. входят жареные на углях бургеры, хрустящие ломтики куриного филе, зажаренные в сухариках (Hand-Breaded Chicken Tenders), и молочные коктейли с мороженым (Hand-Scooped Ice-Cream Shakes).

В соответствии с лицензионным соглашением BRG будет открывать, эксплуатировать и передавать по франшизе рестораны на всей Территории в качестве эксклюзивного агента Carl ‘s Jr. Это партнерство еще больше укрепит европейское присутствие компании Carl ‘s Jr., которая имеет около 100 ресторанов в Испании, Франции, Дании, Турции и Швейцарии.

«Великобритания и Ирландская Республика уже давно значатся в нашем стратегическом плане роста, и мы очень рады, что нам есть что предложить поклонникам наших фирменных вкусов в этих странах», — говорит Майк Войда (Mike Woida), президент CKE International.

«Международный успех Carl ‘s Jr. говорит сам за себя. Бренд предлагает фантастическое качество блюд и блестящие инновации, и мы с нетерпением ждем возможности повторить в Великобритании опыт, рожденный в Калифорнии, — «Eat Like You Mean It» (Едим с наслаждением), — уверен Сатнам Лейхал (Satnam Leihal), генеральный директор BRG. — Это партнерство идеально согласуется с нашим стремлением дарить людям удовольствие от вкусной еды, и мы рады и готовы представить Carl ‘s Jr. на британском и ирландском рынках».

Имея за плечами богатое наследие и более 80 лет профессионального опыта, сеть ресторанов, первоначально созданная в Калифорнии, ускоряет реализацию планов по глобальной экспансии. В настоящее время под управлением CKE находятся свыше 1100 международных ресторанов в более чем 35 странах мира.

«BRG имеет подтвержденный опыт успешного бизнеса и разделяет нашу концепцию развития Carl ‘s Jr. в Великобритании. Мы с энтузиазмом ждем начала работы в регионе, продолжая наш путь к глобальному росту», — поделился Майк Войда.