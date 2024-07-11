Ford представил полностью электрический Ford Capri



Ford представил новый полностью электрический Ford Capri. С возвращением Capri, столь любимой культовой классики, предлагаемый компанией Ford ассортимент электромобилей снова расширился. Классическое спортивное купе, любимое семьями по всей Европе, возродилось в электрическом поколении внешне обновленным, по-прежнему с культовыми конструктивными особенностями, но теперь с современной целью.

LONDON, ENGLAND — JULY 10: Eric Cantona unveils the reinvented and now all-electric Ford Capri at Wapping Power Station on July 10, 2024 in London, England. Photo by Dave Benett (PRNewsfoto/Ford Motor Company)

Ford сотрудничает с легендой французского футбола Эриком Кантоной, который возглавит презентацию нового Capri, лично представит начало продаж этой модели компанией и будет появляться на протяжении всей кампании.

Легендарный озорник Кантона сказал: «Одни говорят, что легендами рождаются. Другие говорят, что легендами становятся. Но правду знают только легенды. Этот Капри — замечательное переосмысление классики. Спортивное купе для всей семьи. Но, что более важно, он полностью электрический. Это будущее. Легенды никогда не извиняются».

«Je suis Capri”. Football icon «King Eric» Cantona unveils the reinvented and now all-electric Ford Capri (PRNewsfoto/Ford Motor Company)

Полностью электрический Capri сконструирован мятежным до глубины души, с цветовой палитрой, соответствующей тому самодовольству, которого можно ждать от оригинального старого Capri. Новый дизайн электромобиля содержит элементы дизайна, вдохновленные его предшественником, от стиля фар до формы кузова и вида сзади. Это настоящий спортивный автомобиль для всей семьи с запасом хода более 620 км и возможностью быстрой зарядки, а также объемом багажника свыше 570 литров.

«Je suis Capri”. Football icon «King Eric» Cantona unveils the reinvented and now all-electric Ford Capri (PRNewsfoto/Ford Motor Company)

Помимо дизайна, этот электромобиль призван передать наследие Capri в будущее с множеством технологий, которые повысят удобство клиентов. Интеллектуальные технологии, например автоматическая смена полос движения и слежение за велосипедистами при открывании дверей, означают, что Capri помогает быть в безопасности на трассе и в городе. Между тем, массажное кресло водителя входит в стандартную комплектацию вместе с передвигаемым сенсорным экраном, что делает полностью электрический Ford Capri электромобилем, позволяющим отдать дань прошлому и переосмыслить будущее.