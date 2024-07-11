Ford представил полностью электрический Ford Capri

Ford представил новый полностью электрический Ford Capri. С возвращением Capri, столь любимой культовой классики, предлагаемый компанией Ford ассортимент электромобилей снова расширился. Классическое спортивное купе, любимое семьями по всей Европе, возродилось в электрическом поколении внешне обновленным, по-прежнему с культовыми конструктивными особенностями, но теперь с современной целью.
Ford сотрудничает с легендой французского футбола Эриком Кантоной, который возглавит презентацию нового Capri, лично представит начало продаж этой модели компанией и будет появляться на протяжении всей кампании.
Легендарный озорник Кантона сказал: «Одни говорят, что легендами рождаются. Другие говорят, что легендами становятся. Но правду знают только легенды. Этот Капри — замечательное переосмысление классики. Спортивное купе для всей семьи. Но, что более важно, он полностью электрический. Это будущее. Легенды никогда не извиняются».
Полностью электрический Capri сконструирован мятежным до глубины души, с цветовой палитрой, соответствующей тому самодовольству, которого можно ждать от оригинального старого Capri. Новый дизайн электромобиля содержит элементы дизайна, вдохновленные его предшественником, от стиля фар до формы кузова и вида сзади. Это настоящий спортивный автомобиль для всей семьи с запасом хода более 620 км и возможностью быстрой зарядки, а также объемом багажника свыше 570 литров.
Помимо дизайна, этот электромобиль призван передать наследие Capri в будущее с множеством технологий, которые повысят удобство клиентов. Интеллектуальные технологии, например автоматическая смена полос движения и слежение за велосипедистами при открывании дверей, означают, что Capri помогает быть в безопасности на трассе и в городе. Между тем, массажное кресло водителя входит в стандартную комплектацию вместе с передвигаемым сенсорным экраном, что делает полностью электрический Ford Capri электромобилем, позволяющим отдать дань прошлому и переосмыслить будущее.