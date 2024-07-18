На портале «Russpass. Бизнес» создали бесплатную базу знаний для туристических компаний

Москва
18 июля 2024

Пользователи узнают, как создавать и продвигать свой туристический проект, привлекать инвесторов и путешественников из разных стран.

На портале для представителей туристической отрасли «Russpass. Бизнес» открыли раздел «База знаний». В нем собраны видеолекции и текстовые материалы об индустрии гостеприимства столицы, рекомендации экспертов для предпринимателей, шаблоны презентаций, типовых документов и многое другое. Об этом сообщила Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы.

«Новый раздел состоит из девяти блоков, среди которых “Для стартапа”, “Креативное мышление”, “Записи отраслевых конференций” и “Бизнес-процесс”. Пользователи узнают, как создавать и продвигать свой туристический проект, привлекать инвесторов и путешественников из разных стран», — отметила Наталья Сергунина.

Кроме того, на «Russpass. Бизнес» опубликован список федеральных и городских мер поддержки, а также расписание отраслевых мероприятий в столице. Подать заявку на размещение событий в этом календаре могут и сами представители индустрии. Еще зарегистрированным на портале компаниям доступны личный кабинет и набор полезных в работе инструментов, которые помогут найти партнеров и проанализировать основные туристические показатели.

Помимо этого, на цифровой платформе есть биржа вакансий, где предприниматели бесплатно публикуют объявления. Сервис охватывает 11 направлений — от ИТ-сферы до делового туризма.

Похожие новости

Новости

ФИДЕ: в Сочи организуют крупные шахматные турниры

Новости

АТОР: курорты Сочи и Анапы ожидает срыв сезона

Новости

ЦБ призвал списать кредиты жителям Кубани и Крыма, пострадавшим от наводнения

Регионы

Наталья Боева приняла участие в открытии новой школы в Каневской

Общество

Депутат Наталья Боева предлагает профинансировать первое рабочее место для студентов

Технологии

Jolywood продемонстрировала свои инновационные решения на Intersolar 2024  

Мир

CGTN: Большая семья ШОС расширяется, открывая новую главу сотрудничества

Технологии

Вторичные инновации 5G – намечая новый курс для успеха в бизнесе

Экономика

Владимир Путин и Марат Хуснуллин открыли дорожные объекты в пяти регионах РФ