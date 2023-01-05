CCTV+: Гендиректор Медиакорпорации Китая выступил с новогодним посланием мировой аудитории

Мир
5 января 2023

Генеральный директор Медиакорпорации Китая (China Media Group, CMG) Шэнь Хайсюн (Shen Haixiong) поздравил аудиторию по всему миру с наступлением 2023 года.

В своем обращении г-н Шэнь заявил, что Коммунистическая партия Китая в 2022 году успешно провела свой 20-й съезд, на котором была четко определена задача и намечен путь на возрождение китайской нации.

Он заявил, что Медиакорпорация Китая является активным участником, свидетелем и летописцем новой эпохи.

«Медиакорпорация Китая в ярких красках представила это грандиозное событие миру», — заявил он.

Г-н Шэнь также отметил, что Медиакорпорация Китая активно внедряет инновации, исследуя и объединяя идеи, искусство и технологии и добиваясь того, чтобы каждая программа была идеальной.

«Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах высоко оценил беспрецедентный масштаб и успехи в трансляции Олимпиады Медиакорпорацией Китая. Выпущенные Медиакорпорацией Китая эксклюзивные программы «Китай в классике» и «Китай в стихах и живописи» представляют собой не только художественную интерпретацию древней китайской цивилизации, но и отражают непрерывную созидательную деятельность, вносящую вклад в разнообразие человеческих цивилизаций», — заявил он.

Гала-концерты Медиакорпорации Китая, посвященные Празднику Весны, Празднику середины осени и Новому году, привели к всплеску интереса к китайской культуре за рубежом.

Г-н Шэнь заявил, что Медиакорпорация Китая также служит платформой для заполнения пробелов с помощью своих программ и медиа-форумов.

Он сказал, что, как неоднократно подчеркивал Председатель КНР Си Цзиньпин, Китай стоит на правильной стороне истории, на стороне прогресса человеческой цивилизации. Медиакорпорация Китая стремится показать китайскую мудрость и китайский опыт, совершенствуя свою глобальную сеть сбора новостной информации, а также свои возможности по информированию о важных мировых событиях.

«Мы увеличили число языков вещания с 44 до 68 и распространили покрытие на 233 государства и региона мира. При освещении российско-украинского конфликта и пандемии коронавируса Медиакорпорация Китая отказалась от предвзятости, придерживается фактов и помогает донести до международного сообщества объективную и беспристрастную позицию и решения Китая», — заявил он.

Г-н Шэнь напомнил, что в предстоящем году исполнится 10 лет с момента принятия инициативы «Один пояс, один путь». Медиакорпорация Китая продолжит укреплять сотрудничество с другими СМИ, развивать обмены и выполнять свои обязанности в качестве ответственной медиа-организации.

Завершая свое выступление, гендиректор Медиакорпорации Китая пожелал всем счастливого Нового года, наполненного здоровьем, миром и радостью.

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