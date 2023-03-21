CCTV+: Глобальная встреча молодежи по древней культуре Лянчжу

Цивилизации становятся богаче и ярче благодаря обмену и взаимному изучению. Странам необходимо подумать о создании глобальной сети диалога и сотрудничества цивилизаций, обогатить содержание такого обмена и расширить каналы сотрудничества в целях содействия взаимопониманию и дружбе народов всех стран и совместного прогресса человеческих цивилизаций. Молодежь является новой движущей силой углубления обмена и взаимного изучения разных цивилизаций и лучшего представления китайской культуры всему миру.

18 марта CCTV+ опубликовали приглашение к участию в «Глобальной встрече молодежи по древней культуре Лянчжу».

CCTV+ присоединиться в изучении метавселенной и принять участие в «Глобальной встрече молодежи по древней культуре Лянчжу». Начав с Лянчжу, будут проводиться разнообразные мероприятия по культурному обмену по всему миру, изучаться эволюция мировых цивилизаций. Деятельность включает набор «промоутеров китайской цивилизации». CCTV+ будет набирать «промоутеров китайской цивилизации» в международные кампусы, чтобы запустить серию целевых мероприятий и поделиться очарованием китайской цивилизации.

Посещение всемирно известных культурных достопримечательностей. Планируется посещение всемирно известных культурных достопримечательностей с целью поделиться этими новыми перспективами через видеоблоги и в других форматах, всесторонне и через разные каналы.

Прямая трансляция из Публичной зоны знакомства с археологией Лянчжу. CCTV+ организует прямую трансляцию из Публичной зоны знакомства с археологией и других археологических памятников города Лянчжу, проведет такие занятия, как «облачная археология», а также даст возможность изучить происхождение цивилизации с эффектом присутствия на таких мероприятиях, как Конференция в метавселенной.