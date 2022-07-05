CCTV+: новый глава исполнительной власти Гонконга принес присягу

Мир
5 июля 2022

В пятницу утром Джон Ли был приведен к присяге в качестве главы исполнительной власти специального административного района Гонконг (САРГ). Мероприятие было приурочено к 25-й годовщине возвращения Гонконга под юрисдикцию КНР.

Ли принес присягу перед председателем КНР Си Цзиньпином, который руководил церемонией приведения к присяге.

«Я, Джон Ли, клянусь, что на посту главы исполнительной власти специального административного района Гонконг Китайской Народной Республики я буду соблюдать основной закон специального административного района Гонконг Китайской Народной Республики, сохранять приверженность специальному административному району Гонконг Китайской Народной Республики и буду служить специальному административному району Гонконга добросовестно, с сознанием долга, в полном соответствии с законом, честно и добропорядочно, и быть подотчетным центральному народному правительству Китайской Народной Республики и специальному административному району Гонконг», — заявил Ли.

Председатель КНР Си Цзиньпин поздравил Ли с инаугурацией после принятия присяги.

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