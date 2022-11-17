CCTV+: Пэн Лиюань приняла участие в мероприятиях для супругов лидеров G20

Мир
17 ноября 2022

Пэн Лиюань (Peng Liyuan), жена председателя КНР Си Цзиньпина, во вторник приняла участие в мероприятии, организованном первой леди Индонезии Ирианой Джоко Видодо (Iriana Joko Widodo) для супругов лидеров, участвующих в саммите «Большой двадцатки» на острове Бали (Индонезия).

Г-жа Пэн вместе с супругами других лидеров посетила шоу балийского танца и приняла участие в групповой фотосессии.

В сопровождении первой леди Индонезии г-жа Пэн посетила выставку местных музыкальных инструментов, костюмов, плетеных изделий из ротанга, вышивки и экологически чистых продуктов и попыталась сделать традиционные индонезийские ремесленные изделия из пальмовых листьев.

Она также нанесла символ саммита «Большой двадцатки» и цветочные узоры на плетеную сумку.

Г-жа Пэн высоко оценила концепцию Индонезии, заключающуюся в интеграции ремесленного производства с расширением прав и возможностей женщин, искоренением нищеты и охраной окружающей среды.

Г-жа Пэн заявила, что Китай и Индонезия могут укреплять сотрудничество в соответствующих областях в целях содействия охране окружающей среды и сокращению масштабов нищеты на региональном уровне за счет развития производства.

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