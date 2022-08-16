CCTV+: Правительство Макао и компания CMG начали новый этап сотрудничества

В понедельник правительство Специального административного района (САР) Макао и компания China Media Group (CMG) приступили к новому этапу сотрудничества.

На торжественной церемонии были представлены четыре программы, посвященные кухне, туризму, аэрофотосъемке и исторической городской застройке Макао с использованием технологий 5G, 4K, 8K и искусственного интеллекта компании CMG.

Кроме того, в тот же день в режиме онлайн было подписано соглашение о спортивном канале компании CMG, которое продлевает трансляцию его программ для жителей Макао.

Обе стороны также составили план сотрудничества в целях дальнейшего улучшения взаимодействия при проведении спортивных мероприятий и выделении ресурсов для проведения соревнований.

Документ о предыдущем этапе сотрудничества был составлен в 2019 году в честь 20-летия возвращения Макао в состав Китая и принес плодотворные результаты.