CCTV+: Правительство Макао и компания CMG начали новый этап сотрудничества

Мир
16 августа 2022

В понедельник правительство Специального административного района (САР) Макао и компания China Media Group (CMG) приступили к новому этапу сотрудничества.

На торжественной церемонии были представлены четыре программы, посвященные кухне, туризму, аэрофотосъемке и исторической городской застройке Макао с использованием технологий 5G, 4K, 8K и искусственного интеллекта компании CMG.

Кроме того, в тот же день в режиме онлайн было подписано соглашение о спортивном канале компании CMG, которое продлевает трансляцию его программ для жителей Макао.

Обе стороны также составили план сотрудничества в целях дальнейшего улучшения взаимодействия при проведении спортивных мероприятий и выделении ресурсов для проведения соревнований.

Документ о предыдущем этапе сотрудничества был составлен в 2019 году в честь 20-летия возвращения Макао в состав Китая и принес плодотворные результаты.

Похожие новости

Новости

ФИДЕ: в Сочи организуют крупные шахматные турниры

Новости

АТОР: курорты Сочи и Анапы ожидает срыв сезона

Новости

ЦБ призвал списать кредиты жителям Кубани и Крыма, пострадавшим от наводнения

Регионы

Наталья Боева приняла участие в открытии новой школы в Каневской

Общество

Депутат Наталья Боева предлагает профинансировать первое рабочее место для студентов

Москва

Маршрут ралли классических автомобилей проложили по историческим местам Москвы

Общество

Столичные школьники приняли участие в корпоративном чемпионате «Ростеха»

Новости

GameChange Solar увеличивает мощности в США до 14 ГВт с запуском нового завода на 6 ГВт

Технологии

Quick Heal объединяет усилия с RevBits для укрепления своего портфеля кибербезопасности