CCTV+: Си Цзиньпин в ходе визита в Ляонин сделал акцент на реструктуризации и наводнениях

Председатель КНР Си Цзиньпин во вторник во второй половине дня посетил город Цзиньчжоу в провинции Ляонин на северо-востоке Китая, подчеркнув в ходе своего визита важность ускорения промышленной реструктуризации и принятия решительных мер по борьбе с наводнениями.

Си Цзиньпин, также являющийся генеральным секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Китая (КПК) и Председателем Центральной военной комиссии, посетил мемориал в честь Ляошэньского сражения, посвященный истории народной войны за освобождение Китая на северо-востоке страны.



В ходе своей инспекционной поездки в Лесной заповедник Дунху Си Цзиньпин сообщил местным жителям, что модернизация Китая направлена на достижение всеобщего процветания для всех, а не только для ограниченной группы людей.



Начиная с 18-го Национального конгресса КПК Центральный комитет КПК реализует стратегию стимулирования восстановления северо-восточного Китая, настоятельно призывая население продолжать ускорять процесс реструктуризации промышленности, а также соответствовать требованиям реформ и развития в новую эпоху.



Во время инспекционной прогулки по двум местным рекам для ознакомления с всесторонним улучшением состояния окружающей среды в регионе, Си Цзиньпин выслушал доклад о борьбе с наводнениями и ликвидации последствий стихийных бедствий, произошедших в этом году в Ляонине, и попросил местные власти на всех уровнях принять решительные меры для борьбы с наводнениями и оказания помощи в случае стихийных бедствий. В частности, Си Цзиньпин призвал власти позаботиться о том, что соответствующие меры приняты, что затронутые наводнениями местные жители расселены, а также обеспечить безопасность жизни людей, подготовить планы восстановления и реконструкции после стихийных бедствий, и помочь пострадавшим людям как можно скорее вернуться к нормальной работе и жизни.