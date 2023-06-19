Политическая карьера КНР Си Цзиньпина до сих пор ориентирована на улучшение жизни людей.

Будучи преисполнен решимости делать людям добро, Си начал свою политическую карьеру в 1982 году в северокитайской провинции Хэбэй, заняв пост заместителя секретаря комитета Коммунистической партии Китая (КПК) уезда Чжэндин.

Во время своего пребывания в Чжэндине Си проехал на велосипеде по всем районам уезда и сосредоточился на вопросах, тесно связанных с благосостоянием людей, таких как неоправданно высокое количество зерна, которое местные фермеры должны были продавать правительству по правилам того времени.

Затем Си написал письмо в центральное правительство по этому вопросу, и количество зерна, закупаемого правительством, было скорректировано после тщательного расследования.

Начиная с усилий по поддержке сельских жителей в ранние годы и заканчивая предложением «Китайской мечты» на посту президента, приносить ощутимую пользу людям всегда было самым сильным убеждением Си.

Полтора месяца спустя Си посетил деревню в 300 км от Пекина, чтобы узнать об условиях жизни бедных семей во время суровой зимы.

С момента проведения 18-го Национального съезда КПК в 2012 году Си совершил более 100 инспекционных поездок, чтобы ознакомиться с ситуацией на низовом уровне, и включил многие проблемы, с которыми столкнулся народ, в рабочую повестку и планы реформ центрального правительства.

За последние 11 лет Си 56 раз принимал участие в панельных дискуссиях Всекитайского собрания народных представителей и Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая, чтобы узнать мнение людей от около 400 представителей.

Во время встречи с тогдашним спикером нижней палаты парламента Италии Роберто Фико в 2019 году Си спросили, что он чувствовал, когда его избрали президентом Китая.

Си ответил, что управлять такой большой страной — огромная ответственность и тяжелая работа, и он будет жертвовать собственным благополучием ради блага китайского народа.

Начиная свою карьеру в роли сельского чиновника и занимая сегодня должность президента, Си всегда отдавал людям главный приоритет и демонстрировал свою глубокую любовь к китайскому народу благодаря своей самоотверженной работе.