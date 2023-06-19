CCTV +: Си посвятил свою политическую карьеру управлению, ориентированному на людей

Мир
19 июня 2023

Политическая карьера КНР Си Цзиньпина до сих пор ориентирована на улучшение жизни людей.

Будучи преисполнен решимости делать людям добро, Си начал свою политическую карьеру в 1982 году в северокитайской провинции Хэбэй, заняв пост заместителя секретаря комитета Коммунистической партии Китая (КПК) уезда Чжэндин.

Во время своего пребывания в Чжэндине Си проехал на велосипеде по всем районам уезда и сосредоточился на вопросах, тесно связанных с благосостоянием людей, таких как неоправданно высокое количество зерна, которое местные фермеры должны были продавать правительству по правилам того времени.

Затем Си написал письмо в центральное правительство по этому вопросу, и количество зерна, закупаемого правительством, было скорректировано после тщательного расследования.

Начиная с усилий по поддержке сельских жителей в ранние годы и заканчивая предложением «Китайской мечты» на посту президента, приносить ощутимую пользу людям всегда было самым сильным убеждением Си.

Полтора месяца спустя Си посетил деревню в 300 км от Пекина, чтобы узнать об условиях жизни бедных семей во время суровой зимы.

С момента проведения 18-го Национального съезда КПК в 2012 году Си совершил более 100 инспекционных поездок, чтобы ознакомиться с ситуацией на низовом уровне, и включил многие проблемы, с которыми столкнулся народ, в рабочую повестку и планы реформ центрального правительства.

За последние 11 лет Си 56 раз принимал участие в панельных дискуссиях Всекитайского собрания народных представителей и Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая, чтобы узнать мнение людей от около 400 представителей.

Во время встречи с тогдашним спикером нижней палаты парламента Италии Роберто Фико в 2019 году Си спросили, что он чувствовал, когда его избрали президентом Китая.

Си ответил, что управлять такой большой страной — огромная ответственность и тяжелая работа, и он будет жертвовать собственным благополучием ради блага китайского народа.

Начиная свою карьеру в роли сельского чиновника и занимая сегодня должность президента, Си всегда отдавал людям главный приоритет и демонстрировал свою глубокую любовь к китайскому народу благодаря своей самоотверженной работе.

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