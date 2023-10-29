CCTV+: влюбился в Цзянси — «милый цветок»

Чэн Линьяо — преемница неосязаемого наследия сине-белого фарфора Цзиндэчжэня. В 2020 году ирис в Стамбуле вдохновил ее и Хакена, ее турецкого мужа. Они привезли цветок из-за океана в Цзиндэчжэнь и создали милый цветок, керамический шедевр, который победил на Конкурсе керамического креативного дизайна (защищено авторским правом) на пятом Фестивале арабского искусства в 2022 году.

Enamored by Jiangxi — Lovely Flower

Хакен, любитель керамики, приехал в Китай в 2013 году. Он быстро осознал потенциал рынка керамики после того, как генеральный секретарь Си Цзиньпин предложил инициативу «Пояс и путь». Он встретил Чэн Линьяо на 115-ой сессии Кантонской ярмарки в 2014 году, и они полюбили друг друга. Позже они основали бизнес по экспорту керамики в страны вдоль инициативы «Пояс и путь».

Благодаря развитию транспортной инфраструктуры, например CR Express, в последнем десятилетии цзиндэчжэньская керамика по заказам Хакена стала доставляться быстрее и дальше. На протяжении многих лет Хакен делится красотой цзиндэчжэньской керамики со своими иностранными друзьями. Он всегда говорит им: «Не нужно просто верить мне на слово! Приезжайте и посмотрите Цзиндэчжэнь сами, а потом создавайте свои фарфоровые работы! Только тогда вы сможете по-настоящему оценить мастерство и сложность создания».

Хакен узнал больше о богатой культуре и изящном искусстве цзиндэчжэньской керамики во время создания «милых цветков». Чэн Линьяо говорит, что эта работа отражает живую красоту цветов и выражает их с Хакеном любовь и надежду на будущее поколение.

Она сказала, что цзиндэчжэньская керамика может объединить людей из стран вдоль «Пояса и пути» лучше, чем любые другие товары, сделанные в Китае, благодаря историческим корням керамики. Чэн Линьяо страстно хочет поделиться культурой своего родного города с миром и продолжить наследие сине-белого фарфора Цзиндэчжэня. Она работает над организацией Ассоциации по исследованию культуры сине-белого ясеня, чтобы продемонстрировать и отметить искусство цзиндэчжэньской керамики через всемирно известный «Фарфор с сине-белым ясеневым орнаментом». Она надеется, что ассоциация также поможет использовать керамику для создания длительных дружеских и культурных связей между Китаем и другими странами «Пояса и пути».