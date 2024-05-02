CGTN: 3-й форум CMG в Пекине обсудил развитие искусственного интеллекта

В Пекине состоялся третий форум Медиакорпорации Китая (CMG), посвященный развитию искусственного интеллекта.

На открытии мероприятия присутствовал и выступил с речью член Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая (КПК) и директор Отдела пропаганды ЦК КПК Ли Шулей (Li Shulei).

Гости форума подчеркнули роль средств массовой информации в продвижении инновационного применения искусственного интеллекта, а также в управлении им.

Участники сошлись во мнении, что следует стимулировать развитие ИИ для создания с его помощью позитивного, здорового, разнообразного и высококачественного контента, чтобы ИИ мог стать силой добра и работать на благо человечества.

Они также призвали СМИ ускорить интеллектуальную трансформацию и содействовать налаживанию международных обменов и сотрудничества в области регулирования искусственного интеллекта для обеспечения его здорового, упорядоченного и безопасного развития.

Форум, организованный Медиакорпорацией Китая (China Media Group, CMG), собрал более 200 участников из различных международных организаций, СМИ, аналитических центров и транснациональных компаний.

«Инновации и прорывы в области науки и техники не только направляют развитие и прогресс человеческой цивилизации, но и привносят неопределенность в меняющийся мир», — сказал Шень Хайсюн (Shen Haixiong), заместитель директора Отдела пропаганды ЦК КПК и президент CMG. Он призвал к совместным усилиям по созданию ценного и ответственного искусственного интеллекта.

Технологии искусственного интеллекта влияют на все аспекты нашей жизни. Томас Бах (Thomas Bach), президент Международного олимпийского комитета (МОК), в своем видеообращении заявил, что CMG всегда была партнером МОК, неся радость Олимпийских игр сотням миллионов китайских зрителей. От имени МОК он пригласил CMG к совместной работе над созданием будущего с применением искусственного интеллекта в олимпийских видах спорта.

«Начиная с величайших изобретений древности, таких как шелк, книгопечатание и компас, и заканчивая современными технологическими достижениями, включая робототехнику, телекоммуникации и экологически чистые технологии, Китай всегда был привержен инновациям и созиданию», — отметил Дарен Тан (Daren Tang), генеральный директор Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС). По его словам, ВОИС уделяет пристальное внимание обеспечению баланса между возможностями и рисками искусственного интеллекта и стремится к укреплению сотрудничества для обеспечения надлежащего использования возможностей ИИ.