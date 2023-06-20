CGTN: День отца: Слова отца Си Цзиньпина своему сыну

В День отца, который приходится на третье воскресенье июня, люди выражают благодарность своим отцам или вспоминают дорогие воспоминания о совместно проведенном времени.

На книжной полке председателя КНР Си Цзиньпина стоит фотография, на которой он везет своего отца, Си Чжунсуня, в инвалидном кресле, а рядом с ним идут его жена и дочь.

Сын фермеров, ставший лидером, Си Чжунсунь (1913-2002 годы жизни) всегда считал себя представителем трудового народа.

Простая жизнь

Си имеют традицию быть строгими со своими детьми и жить простой жизнью. Си Чжунсюнь регулярно говорил своим детям быть бережливыми и подавал им пример.

Как вспоминала его дочь Си Цяоцяо, Си Чжунсюнь собирал и ел рисовые зерна и крошки от булочек со стола и вытирал суповую тарелку булочкой.

Когда Си Цзиньпин был ребенком, он носил одежду и обувь, доставшиеся ему от сестер. Когда он работал в Чжэндинге, провинция Хэбэй на севере Китая, он брал с собой залатанный матрас. Во время работы в Ниндэ, юго-восточной китайской провинции Фуцзянь, он попросил не ремонтировать его офис или общежитие.

Он также неоднократно подчеркивал важность семейного образования и благ. «Как бы ни изменились времена, семейные ценности, семейное воспитание и создание семьи должны быть особо подчеркнуты, чтобы миллионы семей стали важной опорой для национального развития, этнического прогресса и социальной гармонии», — заявил Си Цзиньпин.

С тех пор как Си Цзиньпин стал генеральным секретарем ЦК Коммунистической партии Китая (КПК), он неоднократно призывал к бережливости и выступал против экстравагантности и расточительства.

Семейные традиции Си Чжунсуня были зеркалом, ориентиром и руководством для его детей.

«Государственные дела превыше всего»

15 октября 2001 года состоялась редкая семейная встреча по случаю 88-летия Си Чжунсуня.

Однако Си Цзиньпин, который в то время был губернатором провинции Фуцзянь, отсутствовал из-за плотного графика. Затем он написал искреннее письмо своему отцу, в котором выразил свое сожаление.

«Вы молча работаете на благо китайского народа, что вдохновляет меня посвятить всю свою жизнь делу служения народу», — написал Си Цзиньпин в письме.

Прочитав письмо, Си Чжунсунь с пониманием отнесся к отсутствию сына и сказал своим родным и близким: «Работа стоит на первом месте, а государственные дела имеют приоритет. Служение людям — это величайшее благочестие.»

Хорошие семейные традиции влияют на образ работы партии и правительства.

После 18-го Национального съезда КПК Си Цзиньпин посетил 14 соседних районов, которые в то время были в крайней бедности, и провел более 50 инспекционных работ по борьбе с бедностью.

От «видения реальной бедности» до серьезных усилий по «избавлению от бедности», он твердо нес на своих плечах историческую ответственность.

«Неважно, какая у тебя должность, служи народу усердно, учитывай интересы народа всем сердцем, поддерживай тесные связи с народом и всегда оставайся доступным для народа», — сказал однажды Си Чжунсюнь своему сыну.

С этими словами Си Цзиньпин никогда не забывает о том, что вдохновило его быть слугой народа.