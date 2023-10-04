CGTN: Десять лет развития: как инициатива BRI воплощается в реальность

Темпы развития торговли между Китаем и Сальвадором существенно возросли с момента подписания меморандума о взаимопонимании (МоВ) по сотрудничеству в рамках инициативы «Один пояс и один путь» (BRI) в 2018 г.

Китай также увеличил долю участия в инфраструктурных проектах Сальвадора.

Такие проекты, как строительство национальной библиотеки и порта Ла-Либертад, не только позволили создать новые рабочие места для местных жителей, но и привели к значительному росту экономики региона, улучшив условия жизни людей.

По данным Главного таможенного управления КНР, объем торговли между двумя странами достиг 1,892 млрд долларов США в 2022 г., при этом годовой прирост составил 9,6 %.

«За последние пять лет отношения с Китаем в рамках BRI были невероятно продуктивными», — сказала China Media Group Адриана Мира, заместитель министра иностранных дел Сальвадора, добавив, что это великолепная возможность для сближения с другими странами, принимающими участие в BRI.

Инициатива BRI, предложенная президентом Китая Си Цзиньпинем в 2013 г. и ставшая одной из самых обсуждаемых тем в сфере международного сотрудничества, призвана предложить новый путь совместного развития и всеобщего процветания благодаря сотрудничеству. За 10 лет своего развития в рамках данной инициативы удалось достичь намного большего, чем просто налаживания связей.

Во время визита в Казахстан в сентябре 2013 г. господин Си выступил с речью о высокой значимости данного проекта в долгосрочной перспективе в Назарбаев Университете.

В своей речи к аудитории господин Си вернулся на 2100 лет назад, когда китайские посланцы были отправлены в Центральную Азию с миссией мира и дружбы, и они открыли Великий шелковый путь, по которому впоследствии китайские шелк, чай и фарфор доставлялись в другие части света, а в обмен на это в Китай привозили пряности, меха, фрукты и драгоценные камни.

Он не стал взывать к ностальгическим чувствам, а решил черпать вдохновение из торговых маршрутов древнего Великого шелкового пути, предложив идею создания «экономического пояса вдоль Шелкового пути».

Месяц спустя в Индонезии Си Цзиньпин предложил построить «Морской шелковый путь 21-го века», который, наряду с предложением «Экономического пояса», в конце концов превратился в инициативу «Один пояс и один путь» (BRI).

Эта инициатива способствует обеспечению большей открытости и более всеобъемлющего роста. Господин Си полагает, что большая открытость страны укрепляет ее и делает ее богаче.

Стремясь предоставлять финансовую поддержку для реализации проектов BRI, в 2014 году Китай объявил об учреждении фонда Великого шелкового пути с объемом инвестиций 40 млрд долларов США.

В 2015 году опубликовал документ «Видение и действия» по «Экономическому поясу Шелкового пути» и «Морскому Шелковому пути 21-го века», чтобы ускорить внедрение BRI и обеспечить более тесное объединение стран Азии, Европы и Африки для взаимовыгодного сотрудничества.

Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (AIIB), многосторонняя финансовая организация, основанная 57 странами по инициативе Китая, был официально открыт в январе 2016 г.

Число членов этого банка, цель которого состоит в развитии социально-экономического прогресса, возросла с 57 членов-учредителей до 109 официальных членов. Кроме того, портфель банка включает 202 проекта на общую сумму 38,8 млрд долларов США в 33 странах.

В 2016 г. Программа ООН по развитию и Китайская Народная Республика подписали Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в рамках BRI.

Это первый меморандум о взаимопонимании, подписанный между правительством Китая и международной организацией о развитии данной инициативы. Привлечение международной организации является новым и новаторским этапом развития BRI.

В мае 2017 г. в Пекине был успешно проведен первый Форум по международному сотрудничеству в рамках инициативы «Один пояс и один путь». Это мероприятие посетило более 1600 представителей более чем 140 стран мира и более 80 международных организаций, включая глав государств и правительств 29 стран.

По итогам форума был составлен список документов, включающий 76 пунктов, состоящий из более чем 270 конкретных результатов, что позволило достичь международного консенсуса в отношении совместного строительства BRI.

Второй Форум по международному сотрудничеству в рамках инициативы «Один пояс и один путь» также состоялся в Пекине в 2019 году. Эту встречу посетило более 6000 иностранных гостей из 150 стран мира и 92 международных организаций, включая 37 иностранных лидеров, Генерального секретаря ООН и управляющего директора Международного валютного фонда.

Стороны, принявшие участие в форуме, пришли к важному консенсусу по высококачественному совместному строительству BRI и организации глобального партнерства в области связи. Таким образом, по итогам форума был получен ряд результатов по практическому сотрудничеству. Соответственно, совместное строительство BRI перешло на новый этап.

Согласно основополагающему документу, опубликованному Информационным бюро Государственного совета КНР, будучи ярким примером строительства мирового сообщества общего будущего, инициатива BRI стала глобальной платформой всеобщего благоденствия и сотрудничества, предложенной Китаем всему миру.

Китай стремится к открытому, экологичному, чистому взаимодействию высокого уровня для обеспечения устойчивого развития и улучшения жизни людей, и развивает высококачественное сотрудничество в рамках инициативы «Один пояс и один путь».

Участники инициативы сообща формируют «жесткие связи», «мягкие связи» и «связи между людьми», создавая важную платформу, которая обеспечивает широкое участие, создает международный консенсус и позволяет объединять усилия всех сторон.