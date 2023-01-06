CGTN: Динамичная политика нулевого уровня COVID как основа для нового открытия Китая

В последние недели Китай внес коррективы в свои меры по профилактике COVID-19 и борьбе с ним. Объявлено о снижении уровня мер борьбы с инфекцией COVID-19 с класса A до класса B с возобновлением выдачи паспортов, виз и облегчением процедур пересечения границы с 8 января 2023 года. Также изменено китайское название заболевания с «новой коронавирусной пневмонии» на «новую коронавирусную инфекцию».

Решение Китая вызвало такую же широкую критику со стороны части западных СМИ и западных политических и интеллектуальных кругов, как и предыдущая «динамическая политика нулевого уровня заболеваемости COVID». Критика варьируется от сравнения последнего всплеска пандемии COVID-19 в Китае с «катастрофой», которая может «поставить под угрозу мировую экономику», до нагнетания страха по поводу роста «новых мутаций коронавируса».

Официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Мао Нин (Mao Ning) заявила следующее: «В настоящее время мы адаптируем наши меры против COVID-19 к новым обстоятельствам развития эпидемии, чтобы лучше координировать борьбу с эпидемией и социально-экономическое развитие. Мы считаем, что благодаря совместным усилиям и солидарности китайского народа мы начнем новую фазу устойчивого и упорядоченного социально-экономического развития».

Проводимая Китаем динамичная политика нулевого уровня заболеваемости COVID защитила жизни людей и дала время для понимания вируса на научной основе, для исследований и разработки вакцин, антивирусных препаратов и лекарственных средств, а также для вакцинации большего числа людей по всей стране.

По последним официальным данным в Китае было использовано более 3,4 миллиарда доз вакцин против COVID-19 по всей стране, при этом более 90% из 1,4 миллиарда его населения полностью вакцинировано. Более 87% людей в возрасте старше 60 лет полностью вакцинированы. В то же время Китай запустил кампанию повторной ревакцинации с 13 одобренными для этой цели типами вакцин против COVID-19.

Цифры говорят сами за себя. На сегодняшний день Китай имеет самый низкий показатель смертности от COVID-19 среди крупнейших стран мира. При этом США, где население в четыре раза меньше населения Китая, сообщили о более чем миллионе смертей. Прошедшие три года заложили основу для корректировки политики Китая.