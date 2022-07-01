CGTN: Гонконг 25 лет спустя: более значимая роль в обеспечении открытости нации

На протяжении последних 25 лет с момента своего возвращения на родину Гонконг, являющийся специальным административным районом Китая, остается одним из самых динамичных городов мира. В то же время многолетнее движение Китая к реформам и открытости привело его в новую эру.

В 2018 году Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что по мере расширения возможностей страны положение и роль Гонконга будут укрепляться, а не уменьшаться.

В частности, Си Цзиньпин заявил, что Гонконг должен использовать свои обширные международные связи и современные профессиональные услуги, с одной стороны, и полагаться на огромный рынок материка, полнофункциональную промышленную систему и технологическую конкурентоспособность, с другой, призвав город стать лидером двусторонней открытости Китая.

Сильные стороны Гонконга

1 июля 1997 года Китай вернул свой суверенитет над Гонконгом, и был создан Специальный административный район Гонконг (САРГ). С тех пор он живет в соответствии с принципом «одна страна, две системы», который предусматривает, что основная часть Китая придерживается социалистической системы, в то время как в САРГ сохраняется капиталистическая система.

Выступая в 2017 году на встрече, приуроченной к 20-летнему юбилею возвращения Гонконга, Си Цзиньпин заявил: «Одна страна» похожа на корни дерева. Чтобы дерево росло высоким и раскидистым, его корни должны быть глубокими и сильными.

Исходя из принципа «Одна страна», «две системы» должны иметь и имеют все основания оставаться в гармонии и укреплять друг друга. — сказал он, и добавил, — Мы должны придерживаться принципа «Одна страна» и уважать различия между «двумя системами».

Спустя год в 2018 году в своей речи, посвященной 40-летнему юбилею принятия политики реформ и открытости Китая — «важнейшего шага к превращению Китая в то, чем он является сегодня», Си Цзиньпин заявил, что принцип «одна страна, две системы» является «сильнейшим преимуществом» Гонконга и что реформы и открытость страны дают широчайшие возможности для развития Гонконга.

Во-первых, материк всегда поддерживал Гонконг, особенно во время внешнего кризиса. С другой стороны, основной закон САРГ защищает частную собственность и иностранные инвестиции, предусматривает, что Гонконг не подлежит валютному контролю, сохраняет свой статус свободного порта и гарантирует свободное перемещение товаров, имущества и капитала в Гонконге.

По данным Института Фрейзера, Гонконг является самой свободной экономикой в мире. И город сохраняет это почетное звание с 1997 года. В ежегодном докладе Института Фрейзера по экономической свободе в мире за 2021 год Гонконг по-прежнему занимает первое место в категориях «Свобода международной торговли» и «Регулирование» из пяти категорий оценки.

Роль Гонконга в интернационализации юаня и развитии инициативы «Один пояс и один путь»

В июле 2019 года Китай объявил об 11 мерах в финансовом секторе, направленных на дальнейшее продвижение к открытости «быстрее, а не медленнее, и раньше, а не позже».

По мнению финансовых специалистов Гонконга, будучи международным финансовым центром и мостом для двусторонней открытости страны, способствующим привлечению иностранных инвестиций и выходу на международный уровень, Гонконг приобретает все большее значение в качестве испытательного полигона для финансовой открытости страны.

В своем аналитическом отчете, опубликованном в марте 2021 года, Hong Kong Exchange and Clearing Limited заявила, что на протяжении многих лет Гонконг непрерывно совершенствует свою финансовую инфраструктуру, включая внедрение новых систем, облегчающих банкам со всего мира платежи в юанях (RMB) через Гонконг.

Гонконг — крупнейший в мире офшор для ведения бизнеса в юанях. По последним данным Управления денежного обращения Гонконга на конец апреля 2022 года остаток на депозитных счетах в Гонконге составил 841,9 млрд юаней (около 125,85 млрд долларов), что почти в 133 раза больше, чем в мае 2004 года. Более 70% мировых офшорных платежей в юанях обрабатываются в Гонконге.

Кроме того, в 14-м Пятилетнем плане (на 2021-2025 годы) Китай заявляет, что он будет поддерживать САРГ в целях укрепления его статуса глобального офшорного делового центра в юанях и его участия в реализации инициативы «Один пояс и один путь» (BRI), являющейся ключевым элементом новой модели полной открытости Китая.

Глава Центробанка Китая И Ган (Yi Gang) заявил в декабре 2021 года, что Гонконг может оказать более значительную поддержку финансовым связям в рамках BRI.

«Поскольку Гонконг является шлюзом для компаний континентального Китая, выходящих на международный уровень, он может повысить качество финансовых услуг, чтобы помочь этим компаниям лучше участвовать в программе BRI, — заявил он. — Будучи глобальным центром управления активами, Гонконг может также привлекать большее число международных инвесторов к совместному развитию BRI».