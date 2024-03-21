CGTN: Инспекция Си Цзиньпина выявила в Хунане качественно новые производительные силы

Председатель КНР Си Цзиньпин (Xi Jinping) в понедельник посетил с инспекцией город Чанша (Changsha), столицу провинции Хунань (Hunan) в Центральном Китае.

В ходе проверки Си Цзиньпин, также являющийся генеральным секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Китая, ознакомился с усилиями местных кадров, направленными на ускорение развития качественно новых производительных сил и продвижение высоких стандартов открытости.

Инспекционная поездка в Хунань стала первым практическим руководством Си Цзиньпина по ускорению развития качественно новых производительных сил в соответствии с местными условиями.

В Чанше он посетил совместное предприятие BASF Shanshan Battery Materials Co., Ltd., созданное немецким концерном BASF и китайской компанией Shanshan в 2021 году.

Компания является ведущим мировым поставщиком материалов для литиевых батарей, а ее продукция широко используется в высокотехнологичных областях, включая электромобили и крупномасштабные аккумуляторные электростанции.

Поездка Си Цзиньпина в Хунань состоялась после прошедших в начале марта ежегодных сессий Всекитайского собрания народных представителей (высшего законодательного органа Китая) и Народного политического консультативного совета Китая (высшего политического консультативного органа страны), в ходе которых на встрече с депутатами Всекитайского собрания народных представителей от провинции Цзянсу (Jiangsu) он подчеркнул важность ускорения развития качественно новых производительных сил с учетом местной специфики.

В ходе обсуждения он призвал муниципалитеты учитывать собственную обеспеченность ресурсами, промышленную базу и условия для научных исследований и избирательно способствовать развитию новых отраслей, новых моделей и новых факторов роста. Он также призвал их применять новые технологии для преобразования и модернизации традиционных отраслей в высокотехнологичные, интеллектуальные и экологически чистые отрасли.

Эта инспекционная поездка стала уже четвертым визитом Си Цзиньпина в Хунань. Все четыре его поездки в эту провинцию совпали с важными этапами курса на возрождение страны.

В этом году исполняется 75 лет со дня основания Китайской Народной Республики, и для страны крайне важно реализовать цели и задачи 14-й пятилетки (2021–2025 годы).

Расширение открытости на высоком уровне было определено китайскими лидерами в качестве приоритета для экономической деятельности в 2024 году, что было подчеркнуто в отчете о работе правительства за этот год.

Хунань — крупная экономическая провинция в Центральном Китае с общим объемом производства, который в прошлом году впервые превысил 5 трлн юаней (0,69 трлн долларов США).

Во время своего визита на предприятие BASF Shanshan Battery Materials Co., Ltd. Си Цзиньпин также узнал об усилиях компании по продвижению высоких стандартов открытости.

Хунань стремится стать ключевым регионом реформ и открытости в Центральном Китае, откликаясь на призыв Си Цзиньпина к глубокой интеграции в инициативу «Пояс и путь» и инновационному развитию внешней торговли.