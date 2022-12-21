CGTN: Историческая Глобальная рамочная программа в области биоразнообразия принята на КС15 при активном участии Китая

В понедельник на 15-м заседании Конференции сторон Конвенции ООН о биологическом разнообразии (КС15) в Монреале (Канада) было достигнуто историческое соглашение о сохранении биологического разнообразия.
«Пакет принят», — заявил на пленарном заседании в Монреале президент КС15 и министр экологии и окружающей среды Китая Хуан Жуньцю (Huang Runqiu) под аплодисменты делегатов.
Соглашение по сохранению биоразнообразия под официальным названием «Куньминско-Монреальская глобальная рамочная программа в области биоразнообразия» направлено на то, чтобы обратить вспять процесс утраты биоразнообразия и направить мир по пути восстановления. Документ включает четыре долгосрочные цели по охране биоразнообразия, которые должны быть достигнуты к 2050 году, и 23 конкретные задачи, которые должны быть выполнены к 2030 году. Они охватывают три области, а именно: сохранение биоразнообразия, устойчивое использование, а также справедливое и равноправное распределение выгод от использования генетических ресурсов.
Ключевые вопросы были согласованы всеми сторонами. Наиболее важной частью соглашения является обязательство по защите 30% наземных и морских территорий Земли в качестве охраняемых территорий к 2030 году, тогда как на сегодняшний день только 17% наземных и 10% морских территорий имеют природоохранный статус.
Соглашение предусматривает привлечение 200 миллиардов долларов из различных источников к 2030 году на цели сохранения биоразнообразия и работу над постепенным прекращением или реформированием субсидий, что поможет выделить дополнительно 500 миллиардов долларов на охрану природы. Кроме того, в нем содержится призыв к увеличению этой суммы по меньшей мере до 20 млрд долларов США в год. С 2025 года эти деньги будут направляться в развивающиеся страны, а к 2030 году эта сумма должна достичь 30 млрд долларов США.
В соглашении также говорится о координации мер по сохранению биоразнообразия и смягчению последствий изменения климата и адаптации к ним.
В ходе пленарного заседания делегаты подчеркнули важность устранения разногласий и совместной работы и выразили свою поддержку рамочной программы.
В качестве председателя КС15 Китай провел первый этап встречи в Куньмине, столице провинции Юньнань на юго-западе Китая, в 2021 году. На втором этапе в этом году в Монреале, Канада, была продолжена тема «Экологическая цивилизация: построение общего будущего для всего живого на Земле».
Китай всегда придавал большое значение сохранению биоразнообразия и активно содействовал созыву КС15, которая состоялась после затянувшегося почти на четыре года «марафона» переговоров и нескольких задержек из-за пандемии COVID-19.
«Как для преодоления пандемии COVID-19, так и для защиты биоразнообразия и достижения устойчивого развития в глобальном масштабе, солидарность и сотрудничество являются единственным эффективным способом решения глобальных проблем», — заявил председатель КНР Си Цзиньпин по видеосвязи 15 декабря на церемонии открытия заседания высокого уровня второго этапа КС15.
Даже несмотря на то, что переговоры в преддверии конференции по-прежнему вызывали глубокие разногласия, Китай приложил все усилия к тому, чтобы их преодолеть, наметить ход переговоров и, наконец, добиться заключения рамочного соглашения в запланированные сроки.
Оно имеет историческое значение и поможет человечеству в его стремлении к созданию здоровой и процветающей глобальной экосистемы и в достижении его целей в области устойчивого развития.