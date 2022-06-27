CGTN: Как философия развития Китая может способствовать глобальному процветанию

В условиях, когда мир сталкивается с серьезными проблемами, включая пандемию COVID-19, региональные конфликты и обратную реакцию на глобализацию, международное сообщество стремится к поддержанию развития и устранению пробелов в управлении и обеспечении мирного порядка.

«Наша эпоха чревата вызовами, но также наполнена надеждой», — заявил председатель КНР Си Цзиньпин во время Диалога высокого уровня по глобальному развитию, состоявшегося в пятницу в виртуальном формате.

Си Цзиньпин отметил, что некоторые страны политизируют и маргинализируют повестку развития, возводя «маленький дворик с высоким забором», применяя санкции максимального давления и провоцируя раскол и конфронтацию.

Он настоятельно призвал международное сообщество признать господствующую в мире тенденцию, отбросить сомнения и действовать согласованно и с большей мотивацией для содействия глобальному развитию и формированию парадигмы развития на основе принципов общедоступности, сбалансированности, скоординированности, инклюзивности, взаимовыгодного сотрудничества и совместного процветания.

Реализация мечты людей о лучшей жизни

Выступая на мероприятии, Си Цзиньпин вспомнил о своем опыте работы фермером на Лессовом плато в конце 60-х годов.

Он заявил, что посещение городов, поселков и деревень Китая и других стран на протяжении многих лет обеспечило ему стойкое понимание того, что только непрерывное развитие поможет реализовать мечту людей о лучшей жизни и социальной стабильности.

Подчеркнув, что развитие должно занимать центральное место в международной повестке, Си Цзиньпин призвал к реализации Повестки дня ООН в области устойчивого развития на период до 2030 года и формированию политического консенсуса, согласно которому развитие ценится всеми гражданами, а сотрудничество осуществляется совместно всеми странами.

Стремление к общему развитию

Под руководством Си Цзиньпина Китай стремится к построению мира, в котором царит процветание. В пятницу Си Цзиньпин внес четыре предложения по содействию общему развитию.

Он призвал к совместному формированию международного консенсуса по вопросам содействия развитию. «Поддержать процветание и создать прочный фундамент для обеспечения безопасности и соблюдения прав человека можно только в мире, где люди живут лучше», — отметил глава КНР.

Он заявил, что международное сообщество должно совместно работать над созданием благоприятных международных условий для развития, характеризующихся открытой мировой экономикой, а также справедливой и равноправной глобальной системой управления.

По словам Си Цзиньпина, протекционистские шаги будут только приводить к негативным последствиям для инициаторов. Любой, кто пытается формировать эксклюзивные блоки, в конечном итоге сам окажется в изоляции, при этом санкции максимального давления не отвечают ничьим интересам, а попытки разделения и нарушения поставок ведут в никуда.

Китайский лидер также подчеркнул необходимость стимулирования новых движущих сил развития, заявив, что следует приложить усилия для активизации институциональных и научно-технических инноваций, развития современных отраслей, преодоления цифрового разрыва и ускорения низкоуглеродной трансформации.

В отношении развития Си Цзиньпин подчеркнул, что ни одна страна и ни один человек не должны оставаться за бортом, призвав к формированию глобального партнерства в целях развития.

«Развитые страны должны выполнять свои обязательства, развивающимся следует углублять сотрудничество, а юг и север обязаны сплотиться воедино», — заявил Си Цзиньпин.

Твердое обещание Китая

В интересах благосостояния всего человечества Си Цзиньпин в ходе общих прений на 76-й Генеральной Ассамблее ООН в сентябре 2021 года предложил Глобальную инициативу развития, призванную направить всемирное развитие по пути сбалансированного, скоординированного и инклюзивного роста. Инициатива была тепло встречена и решительно поддержана более чем 100 странами.

В пятницу Си Цзиньпин объявил о новых практических шагах Китая по оказанию дальнейшей поддержки программе устойчивого развития на период до 2030 года и содействию глобальному процветанию.

Он заявил о расширении Фонда содействия сотрудничеству Юг-Юг до уровня Фонда глобального развития и сотрудничества Юг-Юг с дополнительным выделением ему 1 млрд долларов США в дополнение к уже выделенным 3 млрд долларов США, а также об увеличении вклада в Целевой фонд мира и развития ООН.

Си Цзиньпин отметил, что Китай готов к совместной работе со всеми сторонами в целях продвижения сотрудничества для сокращения и искоренения нищеты, производства и поставок продовольствия, экологически безопасного развития, инноваций в области вакцин, научных исследований и разработок, а также повышения эффективности индустриализации и укрепления взаимосвязанности.

Как сообщил китайский лидер, страна создаст платформу для обмена опытом и знаниями по вопросам международного развития, глобальный центр содействия развитию и глобальную сеть знаний в области развития для обмена опытом в сфере управления и содействия взаимному обучению.

«Мы организуем глобальный форум по вопросам развития молодежи и примем участие в запуске глобального плана действий для развития молодежи и максимального раскрытия их потенциала с целью осуществления повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года», — заявил Си Цзиньпин.